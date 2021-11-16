РНБО при Зеленському все більше схожа на політбюро ЦК КПРС — Аваков

Ексміністр розповів про авторитарність президента України.

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який раніше розповів, що йому пропонували не йти з політики, а змінити посаду, оцінив Раду національної безпеки за президента Володимира Зеленського.

Про це пише "Українська правда".

Аваков розповів, що Зеленський став авторитарнішим. До цього призвели не лише його перемога на виборах, а й монобільшість у парламенті. Він почав приймати рішення командним методом, хоч і робив це "з добрих спонукань". Ексміністр зазначив, що оточення президента не могло йому опонувати.

Волюнтаризм виявився у кадрових рішеннях. З’явилися помилки у призначеннях та звільненнях, стверджує Аваков.

При цьому він потрапив у пастку авторитарної манери, вважає Аваков. І порівнює останні засідання РНБО, на яких був присутній, із пленумом політбюро ЦК КПРС, коли виступи та документи були підготовлені заздалегідь.

Він розповів, що коли хтось починав "щось не в той степ" його обсмикували або ігнорували. Аваков також вважає, що авторство щотижневого формату засідань РНБО належить Зеленському, президент міг побачити результат у такому механізмі роботи.

Раніше "Телеграф" писав, що РНБО екстрено радилася в неділю через міграційну кризу на кордонах Євросоюзу.