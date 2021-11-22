"Таємний орден": фото критиків Зеленського з Аваковим і Гордоном сколихнуло соцмережі

Фотографію було зроблено на території Тракайського замку в Литві

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков наробив чимало галасу своєю новою публікацією у мережі Instagram. На знімку з різною старовинною зброєю він знаходиться у компанії відомих українців, які позначилися критикою на адресу президента Володимира Зеленського.

Що відомо?

Подібне фото опублікувала головний редактор видання "Гордон" Олеся Бацман.

"А я вся у білому!" — написала Бацман

Якщо судити за знімками та відмітками на них, то в компанії "українських вікінгів" (як їх уже назвали коментатори) можна знайти журналіста Дмитра Гордона, колишнього прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та доктора Євгена Комаровського. Також компанію доповнили телеведучий Савік Шустер, продюсер "Свободи слова" Павло Єлізаров та вже згадана Олеся Бацман.

Фото із позначкою про литовську геолокацію

Повідомляється, що у Литві з 19 по 20 листопада проходив форум "Майбутнє демократії", на який зі всієї "строкатої компанії" збирався мінімум Савік Шустер.

Швидше за все, саме на цьому заході всі відомі українці й перетнулися.

Що у цих людей спільного?

Цікаво, що практично кожен із зображених на знімку за останні кілька тижнів висловлював невдоволення на адресу президента Володимира Зеленського та його уряду.

Так, Дмитро Гордон не раз критикував главу держави, особливо щодо утисків свободи слова. А в інтерв’ю з Євгеном Комаровським і зовсім був змушений погодитися, що вони вдвох "лоханулися", підтримуючи Зе-владу.

Арсен Аваков зі спілкуванням із пресою зізнався, що був радий піти з органів виконавчої влади, а також порівняв РНБО при Зеленському з комуністичною партією.

Реакція соцмереж

Як би там не було, але користувачі інтернету не змогли пройти повз такі кричущі фото. Тим більше, що сам Арсен Аваков провокативно підписав знімок: "Так-так, це саме те, про що ви подумали".

Слід зазначити, що в Instagram у ексміністра аудиторія набагато приємніша, ніж на Facebook у Алесі Бацман. Саме фб-користувачі вибухнули критикою на адресу багатьох із компанії на фото.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що активізація критики Володимира Зеленського може бути пов’язана з його протистоянням із бізнесменом Рінатом Ахметовим.