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Це не задній хід Росії: Тука прокоментував свіжі заяви Кремля

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Москва продовжує гнути свою лінію Новина оновлена 30 січня 2022, 15:58
Москва продовжує гнути свою лінію

Не варто обнадіювати себе та чути у словах російських політиків те, чого там немає.

Останні "миролюбні" заяви представників російської влади не слід сприймати як зміну позиції Москви або її планів після відмови НАТО на висунуті Кремлем вимоги.

Таку думку у коментарі "Телеграфу" висловив колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Георгій Тука.

"Я не відчуваю жодної зміни... Не видно зміни риторики", — сказав він.

У цьому контексті Тука згадав півторагодинний виступ глави МЗС РФ Сергія Лаврова на чотирьох російських радіостанціях у п’ятницю, 28 січня.

"Лавров, зокрема, заявив, що якщо Зеленський хоче з Путіним зустрітися , то теоретично така можливість є. Але якщо Зеленський хоче обговорювати питання "внутрішньоукраїнського конфлікту", то це треба робити не з Росією, а з Донецьком та Луганськом. Такі казуїстичні прийоми були в російській позиції раніше — залишаються і тепер. Саме тому я не бачу жодної зміни ні в підходах, ні в риториці", — пояснив він.

Коментуючи нібито миролюбні заяви голови Держдуми РФ В’ячеслава Володіна Тука знову ж таки нагадав, що це стандартна риторика Москви.

"Так це, знову ж таки, звичайна позиція РФ. У стилі "ми білі та пухнасті, а нас змушують якось реагувати", "Захід змушує Київ мало не оголосити війну Росії". Це все продовжується. І саме так слід зчитувати цю риторику, а не як задній хід РФ після відповідей з боку США та НАТО", — зазначив він.

Раніше у МЗС України розповіли, що варто робити Заходу, щоб зупинити Росію від подальшої агресії.

Теги:
#Україна #Росія #Вторгнення #Заяви #Георгій Тука
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