Укр

Это не задний ход России: Тука прокомментировал свежие заявления Кремля

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
Дата публикации
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Автор
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Москва продолжает гнуть свою линию Новость обновлена 30 января 2022, 15:58
Москва продолжает гнуть свою линию

Не стоит обнадеживать себя и слышать в словах российских чиновников то, чего там нет.

Последние "миролюбивые" заявления представителей российской власти не следует воспринимать как смену позиции Москвы или ее планов после отказа НАТО на выдвинутые Кремлем требования.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.

"Я не чувствую никакого изменения… Не видно изменения риторики", — сказал он.

В этом контексте Тука вспомнил полуторачасовое выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на четырех российских радиостанциях в пятницу, 28 января.

"Лавров, в частности, заявил, что если Зеленский хочет с Путиным встретиться, то теоретически такая возможность есть. Но если Зеленский хочет обсуждать вопросы "внутриукраинского конфликта", то это надо делать не с Россией, а с Донецком и Луганском. Такие казуистические приемы были в российской позиции ранее – остаются и теперь. Именно поэтому я не вижу никакого изменения ни в подходах, ни в риторике", — пояснил он.

Комментируя якобы миролюбивые заявления председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина Тука опять же напомнил, что это стандартная риторика Москвы.

"Так это, опять же, обычная позиция РФ. В стиле "мы белые и пушистые, а нас вынуждает, заставляют как-то реагировать", "Запад вынуждает Киев чуть ли не объявить войну России". Это всё продолжается. И именно так следует считывать эту риторику, а не как задний ход РФ после ответов со стороны США и НАТО", — отметил он.

Ранее в МИД Украины рассказали, что стоит делать Западу, чтобы остановить Россию от дальнейшей агрессии.

Теги:
#Украина #Россия #Вторжение #Заявления #Георгий Тука
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