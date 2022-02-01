У Зеленського пояснили резонансні слова Данилова щодо руйнування України

В Офісі президента нагадують, що Мінські угоди — єдиний документ, який визнає РФ щодо Донбасу

В Офісі президента відреагували на гучні слова секретаря РНБО Олексія Данилова, що виконання Мінських домовленостей може нібито зруйнувати Україну.

За словами радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, якого цитує агентство "Інтерфакс-Україна", у нашій країні Мінські домовленості вважають скоріше рамковими і хочуть знайти ті кроки для їх виконання, які будуть гарантією миру.

Подоляк нагадав, що весь той час, який існують ці угоди, точаться дискусії щодо параметрів їх реалізації. У полеміці беруть участь і українські чиновники на зразок Данилова. Проте, за словами радника голови ОП, роблять це скоріше у "публіцистичному стилі".

Чиновник також нагадав, що важливість "Мінська" полягає в тому, що це єдина угода про фінал війни на Донбасі, яку визнає Росія і за допомогою якої Україні вдасться повернути тимчасово окуповані території до складу країни.

"Визнаючи значення цієї угоди, і президент Зеленський, і Офіс президента, і вся команда влади працюють для того, щоб визначити такі кроки для виконання "Мінська", які гарантують Україні чесний та довготривалий мир. Влада не виключає Мінські домовленості, а робить все для того, щоб у їх рамках повністю зберегти суверенітет та демократичний характер України на всій нашій території", — каже радник глави Офісу президента.

Нагадаємо, учасник політичної підгрупи переговорників у Мінську пояснив, чому Росії невигідне визнання так званих "ДНР" та "ЛНР".

Також "Телеграф" ексклюзивно повідомляв, що один із учасників політичної підгрупи переговорників у Мінську знає про переговори Заходу з Україною та РФ у ракурсі питання Донбасу.