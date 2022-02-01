Рус

У Зеленського пояснили резонансні слова Данилова щодо руйнування України

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
308
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк Новина оновлена 01 лютого 2022, 13:03
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк

В Офісі президента нагадують, що Мінські угоди — єдиний документ, який визнає РФ щодо Донбасу

В Офісі президента відреагували на гучні слова секретаря РНБО Олексія Данилова, що виконання Мінських домовленостей може нібито зруйнувати Україну.

За словами радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, якого цитує агентство "Інтерфакс-Україна", у нашій країні Мінські домовленості вважають скоріше рамковими і хочуть знайти ті кроки для їх виконання, які будуть гарантією миру.

Подоляк нагадав, що весь той час, який існують ці угоди, точаться дискусії щодо параметрів їх реалізації. У полеміці беруть участь і українські чиновники на зразок Данилова. Проте, за словами радника голови ОП, роблять це скоріше у "публіцистичному стилі".

Чиновник також нагадав, що важливість "Мінська" полягає в тому, що це єдина угода про фінал війни на Донбасі, яку визнає Росія і за допомогою якої Україні вдасться повернути тимчасово окуповані території до складу країни.

"Визнаючи значення цієї угоди, і президент Зеленський, і Офіс президента, і вся команда влади працюють для того, щоб визначити такі кроки для виконання "Мінська", які гарантують Україні чесний та довготривалий мир. Влада не виключає Мінські домовленості, а робить все для того, щоб у їх рамках повністю зберегти суверенітет та демократичний характер України на всій нашій території", — каже радник глави Офісу президента.

Нагадаємо, учасник політичної підгрупи переговорників у Мінську пояснив, чому Росії невигідне визнання так званих "ДНР" та "ЛНР".

Також "Телеграф" ексклюзивно повідомляв, що один із учасників політичної підгрупи переговорників у Мінську знає про переговори Заходу з Україною та РФ у ракурсі питання Донбасу.

Теги:
#Мінські угоди #Офіс Президента #Олексій Данилов #Михайло Подоляк
Розмови про блок Лондон-Варшава-Київ розпочалися ще наприкінці січня
Політика
Україна створює союз із Польщею та Великою Британією: подробиці від Кулеби
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Розмови про блок Лондон-Варшава-Київ розпочалися ще наприкінці січня
Україна створює союз із Польщею та Великою Британією: подробиці від Кулеби
Дата публікації
Категорія
Українські військові на тактичних навчаннях
В Україні скасовують призов до армії: названо дату
Дата публікації
Категорія
Мер Харкова прокоментував розвиток тероборони у місті
"Є чіткий план": Терехов розповів, як Харків готується до можливої атаки Росії
Дата публікації
Категорія
Олексій Данілов дав інтерв'ю виданню Assosiated Press
Загроза руйнації України та мобілізація мільйонів: 5 головних тез з інтерв'ю Данілова
Дата публікації
Категорія
Олексій Кулеба та Віталій Кличко
Зам Кличка стане новим головою Київської ОДА: джерело розкрило подробиці