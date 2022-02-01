Укр

У Зеленского объяснили резонансные слова Данилова насчет разрушения Украины

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк Новость обновлена 01 февраля 2022, 13:03
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк

В Офисе президента напоминают, что Минские соглашения — единственные документ, который признает РФ по Донбассу

В Офисе президента отреагировали на громкие слова секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что выполнение Минских договоренностей может якобы разрушить Украину.

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, которого цитирует агентство "Интерфакс-Украина", в нашей стране Минские договоренности считают скорее рамочными и хотят найти те шаги для их выполнения, которые будут гарантией мира.

Подоляк напомнил, что все то время, которое существуют эти соглашения, продолжаются дискуссии насчет параметров их реализации. В полемике участвуют и украинские чиновники вроде Данилова. Однако, по словам советника главы ОП, делают это скорее в "публицистическом стиле".

Чиновник также напомнил, что важность "Минска" заключается в том, что это единственное соглашение о финале войны на Донбассе, которое признает Россия и с помощью которого Украине удастся вернуть временно оккупированные территории в состав страны.

"Признавая значение этого соглашения, и президент Зеленский, и Офис президента, и вся команда власти работают для того, чтобы определить такие шаги для выполнения "Минска", которые гарантируют Украине честный и долговременный мир. Власть не исключает Минские договоренности, а делает все для того, чтобы в их рамках полностью сохранить суверенитет и демократический характер Украины на всей нашей территории", — говорит советник главы Офиса президента.

Напомним, участник политической подгруппы переговорщиков в Минске объяснил, почему России невыгодно признание так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Также "Телеграф" эксклюзивно сообщал, что один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске знает о переговорах Запада с Украиной и РФ в ракурсе вопроса Донбасса.

Теги:
#Минские соглашения #Офис Президента #Алексей Данилов #Михаил Подоляк
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