Україна відреагувала на новий удар із боку Росії

У МЗС України висловили протест у зв'язку із рішенням РФ

У Міністерстві закордонних справ України обурені рішенням Росії стосовно блокування частини акваторії Чорного, Азовського морів, а також Керченської протоки задля проведення військових навчань.

Таку заяву оприлюднив пресцентр МЗС України у четвер, 10 лютого.

Згідно з наявними даними, через охоплення площі для проведення маневрів суднами РФ практично унеможливлюється рух міжнародних торговельних кораблів на території обох морів, в результаті чого в подальшому можуть виникнути певні економічні та соціальні складнощі для українських портів.

Також зазначається, що посилення агресії з боку Росії є неприпустимим, адже така поведінка демонструє відриту зневагу до норм та принципів міжнародного права, зокрема Статуту ООН, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН та Конвенції ООН з морського права.

У відомстві наголосили, що українська сторона співпрацюватиме з партнерським країнами Чорноморського регіону, аби дії РФ же найближчим часом отримали належну оцінку.

Варто також відзначити, що на сторінці Командування Військово-Морських Сил ЗС України у соцмережі з'явилась інформація про те, що російська сторона продовжує свою деструктивну діяльність з дестабілізації безпекової обстановки у Азово-Чорноморському регіоні, перекриваючи практично весь південь Азовського моря, а також північно-західну частину Чорного моря.

У своїх прибережних попередженнях РФ заявила про те, що з 13 по 19 лютого райони Азовського та Чорного морів є небезпечними для плавання, адже в рамках проведення навчань там передбачається ракетна та артилерійська стрільба.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія планує заблокувати проходи до українських портів у Чорному та Азовському морях під виглядом військово-морських навчань щонайменше на тиждень.