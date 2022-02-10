Укр

Новые десантные корабли России подходят к Украине: фото и подробности

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
158
Суда направляются в оккупированный Севастополь Новость обновлена 10 февраля 2022, 11:32
Суда направляются в оккупированный Севастополь

Это уже вторая тройка кораблей, которые за последние дни вошли в акваторию моря

В ночь на 10 февраля в Черном море появились еще несколько российских кораблей, предназначенных для высадки десанта. Вслед за представителями 71 бригады Балтийского флота РФ они направляются в крымский Севастополь.

Снимками и деталями поделилось одесское издание "Думская".

Как и прогнозировалось ранее, из Босфора прибыли суда Olenegorskiy Gornyak, Petr Morgunov и Georgiy Pobedonosets, входящие в состав Северного флота России. Они относятся к категории больших десантных кораблей и ранее совершали специальный межфлотский переход вокруг Европы.

Корабли прошли через Босфор
Корабли прошли через Босфор

Оккупированный Севастополь выбран конечной точкой прибытия суден, потому как город сделали главной базой Черноморского флота страны-агрессора. Согласно информации Минобороны РФ, кораблям здесь проведут специальную проверку и пополнят все запасы. Экипаж суден тем временем будет находиться на отдыхе.

Следует отметить, что как первая тройка кораблей, так и вторая прибыли в Черное море с суточным опозданием. Изначально их ожидали 8 и 9 февраля соответственно.

Напомним, что нахождение кораблей в Черном море Россия оправдывает проведением специальных военно-морских учений.

Ранее мы писали, что с таким же оправданием Кремль начал "переставлять" в море и другие свои корабли. Так, в период с 11 по 15 февраля, в акваторию должны зайти несколько ракетных фрегатов и подводных лодок.

Также "Телеграф" сообщал, каким образом Россия способна заблокировать почти на неделю нормальное судоходство в Черном море для Украины. О подготовке возможной "морской блокады" подробно рассказал глава проекта BlackSeaNews Андрей Клименко. Для наглядности в материале представлены карты.

Теги:
#Россия #Черное море #ВМФ России #Корабли
Суда направляются в оккупированный Севастополь
Новости России
Новые десантные корабли России подходят к Украине: фото и подробности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Суда направляются в оккупированный Севастополь
Новые десантные корабли России подходят к Украине: фото и подробности
Дата публикации
Категория
Зеленский считает, что Украина находится в безопасности
Зеленский оценил угрозу вторжения России и обратился к бизнесу
Дата публикации
Категория
В США обеспокоены наращиванием военной мощи Кремля
Сразу по двум направлениям: США заметили опасные передвижения войск РФ у границ Украины
Дата публикации
Категория
Минимальная надбавка - 135 грн
Пенсии в Украине обновят: кому и когда ждать до 700 грн бонуса
Дата публикации
Категория
Иван Шмуратко
Фигурное катание и надежды Украины на медаль: онлайн-трансляция 6-го игрового дня на Олимпиаде-2022