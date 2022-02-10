Новые десантные корабли России подходят к Украине: фото и подробности

Это уже вторая тройка кораблей, которые за последние дни вошли в акваторию моря

В ночь на 10 февраля в Черном море появились еще несколько российских кораблей, предназначенных для высадки десанта. Вслед за представителями 71 бригады Балтийского флота РФ они направляются в крымский Севастополь.

Снимками и деталями поделилось одесское издание "Думская".

Как и прогнозировалось ранее, из Босфора прибыли суда Olenegorskiy Gornyak, Petr Morgunov и Georgiy Pobedonosets, входящие в состав Северного флота России. Они относятся к категории больших десантных кораблей и ранее совершали специальный межфлотский переход вокруг Европы.

Корабли прошли через Босфор

Оккупированный Севастополь выбран конечной точкой прибытия суден, потому как город сделали главной базой Черноморского флота страны-агрессора. Согласно информации Минобороны РФ, кораблям здесь проведут специальную проверку и пополнят все запасы. Экипаж суден тем временем будет находиться на отдыхе.

Следует отметить, что как первая тройка кораблей, так и вторая прибыли в Черное море с суточным опозданием. Изначально их ожидали 8 и 9 февраля соответственно.

Напомним, что нахождение кораблей в Черном море Россия оправдывает проведением специальных военно-морских учений.

Ранее мы писали, что с таким же оправданием Кремль начал "переставлять" в море и другие свои корабли. Так, в период с 11 по 15 февраля, в акваторию должны зайти несколько ракетных фрегатов и подводных лодок.

Также "Телеграф" сообщал, каким образом Россия способна заблокировать почти на неделю нормальное судоходство в Черном море для Украины. О подготовке возможной "морской блокады" подробно рассказал глава проекта BlackSeaNews Андрей Клименко. Для наглядности в материале представлены карты.