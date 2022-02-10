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Нові десантні кораблі Росії підходять до України: фото та подробиці

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Судна прямують до окупованого Севастопольа Новина оновлена 10 лютого 2022, 11:32
Судна прямують до окупованого Севастопольа

Це вже друга трійка кораблів, які за останні дні увійшли до акваторії моря

У ніч на 10 лютого у Чорному морі з’явилися ще кілька російських кораблів, призначених для висадки десанту. Слідом за представниками 71 бригади Балтійського флоту РФ вони прямують до кримського Севастополя.

Знімками та деталями поділилося одеське видання "Думська".

Як і прогнозувалося раніше, з Босфору прибули судна Olenegorskiy Gornyak, Petr Morgunov і Georgiy Pobedonosets, що входять до складу Північного флоту Росії. Вони належать до категорії великих десантних кораблів і попередньо виконували спеціальний міжфлотський перехід навколо Європи.

Кораблі пройшли через Босфор
Кораблі пройшли через Босфор

Окупований Севастополь обрано кінцевою точкою прибуття суден, бо місто зробили головною базою Чорноморського флоту країни-агресора. Згідно з інформацією Міноборони РФ, кораблям тут проведуть спеціальну перевірку та поповнять усі запаси. Екіпаж суден тим часом перебуватиме на відпочинку.

Слід зазначити, що перша трійка кораблів, і друга прибули до Чорного моря із добовим запізненням. Початково їх очікували 8 та 9 лютого відповідно.

Нагадаємо, що перебування кораблів у Чорному морі Росія виправдовує проведення спеціальних військово-морських навчань.

Раніше ми писали, що з таким самим виправданням Кремль почав "переставляти" в морі й інші свої кораблі. Так, у період з 11 по 15 лютого, до акваторії мають зайти кілька ракетних фрегатів та підводних човнів.

Також "Телеграф" повідомляв, яким чином Росія здатна заблокувати майже на тиждень нормальне судноплавство в Чорному морі для України. Про підготовку можливої "морської блокади" докладно розповів голова проєкту BlackSeaNews Андрій Клименко. Для наочності у матеріалі представлені карти.

Теги:
#Росія #Чорне море #ВМФ Росії #Кораблі
Судна прямують до окупованого Севастопольа
Новини Росії
Нові десантні кораблі Росії підходять до України: фото та подробиці
Дата публікації
Дата публікації
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Судна прямують до окупованого Севастопольа
Нові десантні кораблі Росії підходять до України: фото та подробиці
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