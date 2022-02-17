Росія все ще може напасти на Україну, в НАТО готують відповідь — ЗМІ

В естонській розвідці насторожено ставляться до ситуації на кордоні

Градус військової напруги у східному регіоні Європи, як і раніше, залишається дуже сильним, незважаючи на обіцянки Росії почати відведення армії від України. У НАТО планують посилити свою присутність у регіоні.

Такі новини повідомляє інформагентство Aljazeera.

16 лютого, на яке нібито планувалася масштабна атака Росії, пройшло спокійно. Більше того, преса рясніла інформацією про відведення військ від українських кордонів. При цьому естонська розвідка поки що інформує про протилежне.

За словами гендиректора Служби зовнішньої розвідки Естонії Мікка Маррана, на сході України може статися "обмежений" військовий напад РФ. Він начебто включатиме ракетне бомбардування.

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Марран висловив припущення, що за допомогою такої атаки путінські війська можуть спробувати захопити ще частину території. При цьому заходити у великі міста вони можуть відмовитися, щоб не витрачати надто багато військових.

Тим часом у НАТО також відслідковують ситуацію. Як заявляв Генсек Альянсу Єнс Столтенберг, для покращення військової ситуації у східній Європі організація може збільшити кількість військових поряд із Україною.

Питання щодо створення спеціальних нових бойових груп НАТО розглядатиме військові командири союзу держав.

Зазначимо, що хоча напруга з приводу можливої війни з Росією в Україні й зменшилась, влада продовжує звітувати про знаходження великого скупчення військ на кордоні. Президент Володимир Зеленський взагалі вважає, що радіти поки що рано — справжня ескалація конфлікту все ще попереду.

Однак у мережі регулярно з’являються нова інформація, що підтверджує, що РФ усе ж таки почала відведення своїх солдатів углиб країни.