Укр

Россия все еще может напасть на Украину, в НАТО готовят ответ — СМИ

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
236
Россия продолжает держать войска рядом с Украиной Новость обновлена 17 февраля 2022, 07:33
Россия продолжает держать войска рядом с Украиной

В эстонской разведке настороженно относятся к ситуации на границе

Градус военного напряжения в восточном регионе Европы по-прежнему остается весьма сильным, несмотря на обещания России начать отвод армии от Украины. В НАТО планируют усилить свое присутствие в регионе.

Такие новости сообщает информагенство Aljazeera.

16 февраля, на которое якобы планировалась масштабная атака России, прошло спокойно. Более того — пресса пестрела информацией об отведении войск от украинских границ. При этом эстонская разведка пока информирует о противоположном.

По словам гендиректора Службы внешней разведки Эстонии Микка Маррана, на востоке Украины может произойти "ограниченное" военное нападение РФ. Оно якобы будет включать в себя ракетную бомбардировку.

Марран предположил, что с помощью такой атаки путинские войска могут попытаться захватить еще часть территории. При этом заходить в большие города они могут отказаться — чтобы не тратить слишком много военных.

Тем временем в НАТО также отслеживают ситуацию. Как заявлял Генсек Альянса Йенс Столтенберг, для улучшения военной ситуации в восточной Европе организация может увеличить количество военных рядом с Украиной.

Вопрос насчет создания специальных новых боевых групп НАТО будет рассматриваться военными командирами союза государств.

Отметим, что хотя напряжение по поводу вероятной войны с Россией в Украине и спало, власть продолжает отчитываться о нахождении большого скопления войск на границе. Президент Владимир Зеленский и вовсе считает, что радоваться пока рано — настоящая эскалация конфликта все еще впереди.

Однако в сети регулярно появляются новая информация, подтверждающая, что РФ все же начала отвод своих солдат вглубь страны.

Теги:
#Украина #НАТО #Россия #Война #Йенс Столтенберг #Вторжение
Покойному Юрию Победе было всего 28 лет
В регионах
Был убит? Пропавшего под Ровно военного нашли мертвым (фото)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Покойному Юрию Победе было всего 28 лет
Был убит? Пропавшего под Ровно военного нашли мертвым (фото)
Дата публикации
Категория
Россия продолжает держать войска рядом с Украиной
Россия все еще может напасть на Украину, в НАТО готовят ответ — СМИ
Дата публикации
Категория
Есть несколько вариантов, зачем в РФ подвесили вопрос о признании "ЛДНР"
Россия заговорила о признании "ЛНР"-"ДНР": три сценария для Донбасса и Украины
Дата публикации
Категория
Весна уже совсем близко
Часть Украины ожидает весенняя погода: где потеплеет в ближайшее время
Дата публикации
Категория
Камила Валиева
Финал в хоккее и фигурное катание: прямая трансляция 13-го игрового дня на Олимпиаде в Пекине