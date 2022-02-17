Россия все еще может напасть на Украину, в НАТО готовят ответ — СМИ
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В эстонской разведке настороженно относятся к ситуации на границе
Градус военного напряжения в восточном регионе Европы по-прежнему остается весьма сильным, несмотря на обещания России начать отвод армии от Украины. В НАТО планируют усилить свое присутствие в регионе.
Такие новости сообщает информагенство Aljazeera.
16 февраля, на которое якобы планировалась масштабная атака России, прошло спокойно. Более того — пресса пестрела информацией об отведении войск от украинских границ. При этом эстонская разведка пока информирует о противоположном.
По словам гендиректора Службы внешней разведки Эстонии Микка Маррана, на востоке Украины может произойти "ограниченное" военное нападение РФ. Оно якобы будет включать в себя ракетную бомбардировку.
Марран предположил, что с помощью такой атаки путинские войска могут попытаться захватить еще часть территории. При этом заходить в большие города они могут отказаться — чтобы не тратить слишком много военных.
Тем временем в НАТО также отслеживают ситуацию. Как заявлял Генсек Альянса Йенс Столтенберг, для улучшения военной ситуации в восточной Европе организация может увеличить количество военных рядом с Украиной.
Вопрос насчет создания специальных новых боевых групп НАТО будет рассматриваться военными командирами союза государств.
Отметим, что хотя напряжение по поводу вероятной войны с Россией в Украине и спало, власть продолжает отчитываться о нахождении большого скопления войск на границе. Президент Владимир Зеленский и вовсе считает, что радоваться пока рано — настоящая эскалация конфликта все еще впереди.
Однако в сети регулярно появляются новая информация, подтверждающая, что РФ все же начала отвод своих солдат вглубь страны.
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