План вже реалізовується: у Британії повідомили про намір Росії оточити Київ
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Лондон планує відповідати санкціями
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що Росія вже розпочала план вторгнення в Україну, яке може стати найбільшою війною в Європі з 1945 року.
Про це Джонсон сказав в інтерв'ю BBC на Мюнхенській конференції з питань безпеки, передає УНН.
"Є всі ознаки того, що план в деякому сенсі вже почався. Я боюся, що план, який ми бачимо, призначений для чогось, що може стати дійсно найбільшою війною в Європі з 1945 року тільки з точки зору масштабу", — заява британського прем'єра.
Крім того, за словами Джонсона, у британської розвідки є інформація, що Росія має намір почати вторгнення, щоб оточити Київ. Голова британського уряду вважає вторгнення неминучим.
"Боюся, що саме на це вказують докази, їх вже не виправити. Справа в тому, що за всіма ознаками, план вже в якомусь сенсі почався", — додав Джонсон.
Також він заявив, що Сполучене Королівство спільно зі США готує нові санкції у відоповідь на агресію РФ.
Нагадаємо, у НАТО також вважають, що Путін готує вторгнення та шукає для цього привід.
Крім того, заступник міністра з тимчасово окупованих територій України у 2016–2019 роках Георгій Тука вважає, що Путін може ввести солдатів ОДКБ на Донбас 22 лютого.
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