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План вже реалізовується: у Британії повідомили про намір Росії оточити Київ

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
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Росія готується до вторгнення Новина оновлена 20 лютого 2022, 11:03
Росія готується до вторгнення

Лондон планує відповідати санкціями

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що Росія вже розпочала план вторгнення в Україну, яке може стати найбільшою війною в Європі з 1945 року.

Про це Джонсон сказав в інтерв'ю BBC на Мюнхенській конференції з питань безпеки, передає УНН.

"Є всі ознаки того, що план в деякому сенсі вже почався. Я боюся, що план, який ми бачимо, призначений для чогось, що може стати дійсно найбільшою війною в Європі з 1945 року тільки з точки зору масштабу", — заява британського прем'єра.

Крім того, за словами Джонсона, у британської розвідки є інформація, що Росія має намір почати вторгнення, щоб оточити Київ. Голова британського уряду вважає вторгнення неминучим.

"Боюся, що саме на це вказують докази, їх вже не виправити. Справа в тому, що за всіма ознаками, план вже в якомусь сенсі почався", — додав Джонсон.

Також він заявив, що Сполучене Королівство спільно зі США готує нові санкції у відоповідь на агресію РФ.

Нагадаємо, у НАТО також вважають, що Путін готує вторгнення та шукає для цього привід.

Крім того, заступник міністра з тимчасово окупованих територій України у 2016–2019 роках Георгій Тука вважає, що Путін може ввести солдатів ОДКБ на Донбас 22 лютого.

Теги:
#Путін #Джонсон #Вторгнення РФ
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