"Я бачив шматки тіл": маріуполець розповів, як морем втікав з обложеного міста

Чоловік проплив чотири кілометри морем, аби врятуватися від обстрілів.

Російські окупанти не полишають спроб взяти обложений і буквально зрівняний з землею через численні обстріли Маріуполь. Місцевим мешканцям дивом вдається евакуюватися, а історії деяких просто вражають. Так, маріупольцю Дмитру Юріну вдалося залишити місто морем — він проплив чотири кілометри.

Історію порятунку українця з напівзруйнованого міста розповіла британська газета The Guardian.

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Чоловік розповів, що рішення покинути місто він прийняв після того, як російські окупанти 16 березня скинули потужну бомбу на Маріупольський драматичний театр.

"Я бачив тіла та шматки тіл. Я витягнув одну жінку, потім дівчинку, потім хлопчика. Усі були поранені. Ноги хлопця не рухалися. Він кричав. Мої руки тремтіли. Я був весь у крові", — розповів Юрін.

Після порятунку людей чоловік повернувся до укриття і зрозумів, що з міста треба тікати. З його слів, того дня він одягнув на себе рибальські штани та знайшов чотири пусті п'ятилітрові бутлі, які обв'язав навколо себе. Ввечері того ж дня Дмитро Юрін пішов на пляж у Маріуполі, якийсь час йшов берегом, а потім пірнув у воду.

Дістатися вплав до найближчого більш-менш безпечного населеного пункту — це було село Мелекіне — чоловікові вдалося за 2,5 години. На шляху до свого порятунку він подолав чотири кілометри.

За словами Дмитра Юріна, у селі його прихистило подружжя пенсіонерів, а вже наступного дня він зміг сісти в мікроавтобус, який їхав до окупованого Бердянська, і вже звідти евакуювався на підконтрольну Україні територію.

Дмитро Юрін проплив морем 4 кілометри, щоб врятуватися з Маріуполя

Раніше "Телеграф" повідомляв, як з Маріуполя вдалося врятуватися 39-річній жінці з двома дітьми, які й досі ховають хліб від страху, що знову будуть голодувати.