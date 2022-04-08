У путіна знову підвищують градус: Медведєв пригрозив Заходу

Російський політик каже, що Кремль сприйме санкції як акт агресії.

Колишній російський прем'єр-міністр та президент Дмитро Медведєв заявив, що п'ятий пакет санкцій, введених через розв'язану Росією війну в Україні, він вважає "незаконними", а країни, які їх вводять, "ворожими". Ба більше, політик каже, що Кремль може їх кваліфікувати як акт міжнародної агресії.

Відповідний допис з'явився у Telegram-каналі пособника путіна у п'ятницю, 8 квітня.

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За словами Медведєва, санкції у нинішній ситуації можуть бути кваліфіковані як акт агресії проти Росії, як одна з форм гібридної війни.

"У цьому випадку у держави, яка зазнала агресії, тобто у Росії, виникає право на індивідуальну та колективну оборону в рамках національного законодавства та міжнародного права. Ні в кого не має бути сумнівів, що Росія цим правом скористається у тих формах та межах, які вважатиме доречними", — заявив колишній російський прем'єр.

Медведєв додав, що мета санкцій — радикально ослабити РФ та викликати невдоволення її владою з метою подальшого усунення. При цьому він очікує, що санкції через якийсь час закінчаться, а їх скасування буде супроводжуватись "бравурною риторикою про їхню високу дієвість".

Політик окремо зазначив, що санкції також призводять до деградації міжнародного права і пригрозив, що Росія може порвати дипломатичні стосунки з рядом країн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Генеральна асамблея ООН на засіданні у четвер, 7 квітня, виключила Росію з Ради ООН з прав людини. Рішення підтримали 93 країни, у їх числі несподівано опинилися Сербія та Угорщина. Пізніше стало відомо, що Росії оголосили новий бойкот — 46 країн-учасниць бойкотуватиме сесію ЮНЕСКО в російському місті Казанью