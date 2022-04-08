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У путіна вже здали назад у визнанні величезних втрат в Україні

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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дмитро пєсков Новина оновлена 08 квітня 2022, 15:10
дмитро пєсков

Спікер президента росії путіна дмитро пєсков суперечить сам собі

Прес-секретар президента рф дмитро пєсков вже здав назад у визнанні великих втрат в Україні і заявив, що лише спирався на останні оприлюднені дані Міноборони росії, говорячи про них.

Його слова наводять росЗМІ.

Чому росії не виграти війну проти України?

"Звичайно, на цю цифру і спиралася (заява). Ми з вами маємо лише ті цифри, які публікує міністерство оборони. Це ж значна цифра", — повідомив пєсков .

Як повідомляв "Телеграф", 7 квітня у Кремлі вперше визнали "значні" втрати в Україні. Так спікер російського президента дмитро пєсков, відповідаючи на запитання журналіста Sky News про те, скільки військових втратила росії під час вторгнення в Україну, визнав, що втрати значні.

"У нас є значні втрати у військах. І це величезна трагедія для нас", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, війська противника залишили Київську та Чернігівську області, а також із боями відступають із Сумщини. Водночас основні зусилля ворог намагається сфокусувати на Півдні України та на захопленні Донецької та Луганської областей.

У п'ятницю, 8 квітня, окупанти вдарили по залізничному вокзалу в Краматорську, звідки проводилася евакуація. За останніми даними, загинуло 39 людей.

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#Втрати #Дмитро Пєсков
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