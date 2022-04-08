Страшенно пощастило: репортер Fox News дивом вижив під обстрілами росії і назвав українців "дивовижними"

Британський репортер дивом залишився живим.

Кореспондент Fox News Бенджамін Холл, який у березні отримав серйозні поранення під Києвом, розповів про своє самопочуття.

Як повідомляє Reuters.

За словами журналіста, йому "до біса пощастило", що він вижив.

Його машина потрапила під обстріл російських окупантів у селі Горенка на Київщині. У машині з ним перебували 55-річний оператор Fox News П’єр Закшевський та 24-річна українська журналістка Олександра Кувшина, які загинули.

"Підбиваючи підсумок, я втратив половину ноги з одного боку і ступню з іншого. Одна рука зростається, одне око більше не працює, і мій слух сильно погіршився", — написав Холл у Twitter, опублікувавши разом із фотографією себе із пов’язкою на оці.

"Але в цілому я страшенно щасливий, що опинився тут, і люди, завдяки яким я виявився тут, дивовижні!" — додав Холл.

У попередньому твіті, першому після нападу, Холл віддав шану двом своїм загиблим колегам.

П’єр Закршевський був ветераном-фотографом у зоні бойових дій, який висвітлював для Fox News численні конфлікти, зокрема в Іраку, Афганістані та Сирії. Живучи у Лондоні, він працював в Україні з лютого.

Олександра Кувшинова допомагала знімальній групі Fox переміщатися Києвом та околицями, збираючи інформацію та розмовляючи з джерелами.

Сам Бенджамін Холл – британський журналіст, який працює кореспондентом із закордонних справ на каналі Fox News. Він працював військовим кореспондентом на Близькому Сході та Африці, висвітлював війни у Сирії, Іраку, Афганістані та секторі Газа.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у неділю, 13 березня, російські окупанти розстріляли 51-річного кореспондента New York Times громадянина США Брента Ренауда.

2 квітня стало відомо про смерть українського фотожурналіста та документаліста Максима Левіна.