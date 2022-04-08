Чертовски повезло: репортер Fox News чудом выжил под обстрелами рф и назвал украинцев "удивительными"

Британский репортер чудом остался жив.

Корреспондент Fox News Бенджамин Холл, который в марте получил серьезные ранения под Киевом, рассказал о своем самочувствии.

Как сообщает Reuters.

По словам журналиста, ему "чертовски повезло", что он выжил.

Его машина попала под обстрел российских оккупантов в селе Горенка Киевской области. В машине с ним находились 55-летний оператор Fox News Пьер Закшевский и 24-летняя украинская журналистка Александра Кувшина, которые погибли.

"Подводя итог, я потерял половину ноги с одной стороны и ступню с другой. Одна рука срастается, один глаз больше не работает, и мой слух сильно ухудшился", — написал Холл в Twitter, опубликовать вместе с фотографией себя на носилках с повязкой на глазу.

"Но в целом я чертовски счастлив, что оказался здесь, и люди, благодаря которым я оказался здесь, удивительные!", — добавил Холл.

В более раннем твите, его первом после нападения, Холл отдал дань уважения двум своим погибшим коллегам.

Пьер Закршевский был ветераном-фотографом в зоне боевых действий, который освещал для Fox News многочисленные конфликты, в том числе в Ираке, Афганистане и Сирии. Живя в Лондоне, он работал в Украине с февраля.

Александра Кувшинова помогала съемочной группе Fox перемещаться по Киеву и окрестностям, собирая информацию и разговаривая с источниками.

Сам Бенджамин Холл – британский журналист, работающий корреспондентом по иностранным делам на канале Fox News. Он работал военным корреспондентом на Ближнем Востоке и Африке, освещал войны в Сирии, Ираке, Афганистане и секторе Газа.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в воскресенье, 13 марта, российские оккупанты расстреляли 51-летнего корреспондента New York Times гражданина США Брента Ренауда.

2 апреля стало известно о смерти украинского фотожурналиста и документалиста Максима Левина.