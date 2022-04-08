Укр

"Я видел куски тел": мариуполец рассказал, как морем бежал из осажденного города

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Дмитрий Юрин спасся из Мариуполя вплавь через море Новость обновлена 08 апреля 2022, 16:38
Дмитрий Юрин спасся из Мариуполя вплавь через море

Мужчина проплыл четыре километра по морю, чтобы спастись от обстрелов.

Российские оккупанты не оставляют попыток взять осажденный и буквально уравненный с землей из-за многочисленных обстрелов Мариуполь. Местным жителям чудом удается эвакуироваться, а истории некоторых просто поражают. Так, мариупольцу Дмитрию Юрину удалось покинуть город морем – он проплыл четыре километра.

Историю спасения украинца из полуразрушенного города рассказала британская газета The Guardian.

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Мужчина рассказал, что решение покинуть город он принял после того, как российские оккупанты 16 марта сбросили мощную бомбу на Мариупольский драматический театр.

"Я видел тела и куски тел. Я вытащил одну женщину, потом девочку, потом мальчика. Все были ранены. Ноги парня не двигались. Он кричал. Мои руки дрожали. Я был весь в крови", — рассказал Юрин.

После спасения людей мужчина вернулся в укрытие и понял, что из города нужно бежать. По его словам, в тот день он надел на себя рыбацкие штаны и нашел четыре пустых пятилитровых бутылей, которые обвязал вокруг себя. Вечером того же дня Дмитрий Юрин пошел на пляж в Мариуполе, некоторое время шел по берегу, а затем нырнул в воду.

Добраться вплавь в ближайший более-менее безопасный населенный пункт — это было село Мелекино — мужчине удалось за 2,5 часа. На пути к своему спасению он преодолел четыре километра.

По словам Дмитрия Юрина, в селе его приютила пара пенсионеров, а уже на следующий день он смог сесть в микроавтобус, который ехал в оккупированный Бердянск, и уже оттуда эвакуировался на подконтрольную Украине территорию.

Дмитрий Юрин проплыл морем 4 километра, чтобы спастись из Мариуполя.
Дмитрий Юрин проплыл морем 4 километра, чтобы спастись из Мариуполя.

Ранее "Телеграф" сообщал, как из Мариуполя удалось спастись 39-летней женщине с двумя детьми, которые до сих пор прячут хлеб от страха, что снова будут голодать.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Мариуполь
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