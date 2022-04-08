Укр

У путина уже сдали назад в признании огромных потерь в Украине

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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дмитрий песков Новость обновлена 08 апреля 2022, 15:10
дмитрий песков

Спикер президента рф путина дмитрий песков противоречит сам себе

Пресс-секретарь президента рф дмитрий песков уже сдал назад в признании огромных потерь в Украине и заявил, что лишь опирался на последние обнародованные данные Минобороны рф, говоря о них.

Его слова приводят росСМИ.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Конечно, на эту цифру и опиралось (заявление). Мы с вами располагаем только теми цифрами, которые публикует министерство обороны. Это же значительная цифра", — сообщил песков.

Как сообщал "Телеграф", 7 апреля в Кремле впервые признали "значительные" потери в Украине. Так спикер российского президента дмитрий песков, отвечая на вопрос журналиста Sky News о том, сколько военных потеряла россии во время вторжения в Украину, признал, что потери значительные.

"У нас есть значительные потери в войсках. И это огромная трагедия для нас", — сказал он.

Как сообщалось ранее, войска противника покинули Киевскую и Черниговскую области, а также с боями отступают из Сумщины. Вместе с тем основные усилия враг пытается сфокусировать на Юге Украины и на захвате Донецкой и Луганской областей.

В пятницу, 8 апреля оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу в Краматорске, откуда проводилась эвакуация. По последним данным, погибли 39 человек.

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#Урон #Дмитро Пєсков
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