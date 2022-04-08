Укр

Сколько россиян за войну с Украиной: появился новый "опрос"

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Митинг за владимира путина в Москве Новость обновлена 08 апреля 2022, 19:35
Митинг за владимира путина в Москве

Россияне поддерживают свою власть.

Большинство россиян поддерживают решение владимира путина, у которого подозревают онкологическое заболевание, напасть на Украину.

Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения на своем официальном сайте.

По данным опроса, 74% россиян поддерживают решение о вторжении в Украину (не поддерживают 17%), 89% опрошенных доверяют армии, скорее не доверяют армии — 8%. Поддержка действий кровавого диктатора владимира путина становит 78%.

Большинство (90%) опрошенных считают, что против россии ведется информационная война. Более половины россиян (61%) видели материалы, демонстрирующие действия рф в Украине в негативном ключе, однако 41% опрошенных не верят этому.

Напомним, согласно последнему опросу "Левада-центр", поддержка путина россиянами выросла до 83%.

Ранее сообщалось, что армия рф обстреляла вокзал в Краматорске. В результате этого погибло 50 человек. В рф пропаганда пыталась повесить это преступление на ВСУ, однако эксперт уже опроверг лживые заявления россиян. Алексей Арестович заявил, что россияне планировали удар по гражданскому объекту.

Теги:
#Украина #Война с Россией
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