У путина снова повышают градус: Медведев пригрозил Западу

Российский политик говорит, что Кремль воспримет санкции как акт агрессии.

Бывший российский премьер-министр и экс-президент Дмитрий Медведев заявил, что пятый пакет санкций, введенных из-за развязанной Россией войны в Украине, он считает "незаконными", а страны, которые санкции поддерживают, "враждебными". Более того, политик говорит, что Кремль может их квалифицировать как акт международной агрессии.

Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале пособника путина в пятницу, 8 апреля.

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По словам Медведева, санкции в сложившейся ситуации могут быть квалифицированы как акт агрессии против России, как одна из форм гибридной войны.

"В этом случае у государства, подвергшегося агрессии, то есть у России, возникает право на индивидуальную и коллективную оборону в рамках национального законодательства и международного права. Ни у кого не должно быть сомнений, что Россия этим правом воспользуется в тех формах и пределах, которые сочтет уместными", — заявил бывший российский премьер.

Медведев добавил, что цель санкций – радикально ослабить РФ и вызвать недовольство ее властями с целью дальнейшего устранения. При этом он ожидает, что санкции через некоторое время закончатся, а их отмена будет сопровождаться "бравурной риторикой об их высокой действенности".

Политик отметил, что санкции также приводят к деградации международного права и пригрозил, что Россия может порвать дипломатические отношения с рядом стран.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Генеральная ассамблея ООН на заседании в четверг, 7 апреля, исключила Россию из Совета ООН по правам человека. Решение поддержали 93 страны, среди них неожиданно оказались Сербия и Венгрия. Позже стало известно, что России объявили новый бойкот — 46 стран-участниц будет бойкотировать сессию ЮНЕСКО в российском городе Казань.