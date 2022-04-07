пескова в россии сочли предателем после признания серьезных потерь в Украине
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Пресс-секретарь путина "неприятно удивляет в последнее время" россиян
В четверг, 7 апреля, пресс-секретарь президента рф владимира путина дмитрий песков заявил, что их войска потеряли значительное количество своих солдат на войне в Украине. Сильно не обрадовались такому признанию высокопоставленного чиновника "простые россияне", которые искренне желают уничтожить украинский народ, называя их "нацистами".
"У нас есть значительные потери в войсках. И это огромная трагедия для нас", — сказал песков для Sky News.
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В комментариях одного российского паблика с постом заявления пескова насобиралось много недовольных правдой жителей рф. Вспомнили и про Владимира Мединского, который является главой российской делегации на переговорах с Украиной. Видно, мир россиянам с "братским народом" совсем не нужен.
"песков и Мединский неприятно удивляют последнее время", "да, ну это предатели продажные, твари, что от них ожидать", "куда смотрит наш президент? Когда посадят пескова, он государственный изменник", — негодуют "простые россияне".
Стоит добавить, что в этом же комментарии иностранному изданию песков заявил, что в россии заговорили о скором завершении вторжения в Украину. По его словам, "спецоперация", как в рф называют полномасштабное военное вторжение, может закончиться в обозримом будущем или даже в "ближайшие дни".
Вместе с тем глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что не видит у россии желания серьезно относиться к переговорам с Украиной. Поэтому в США считают необходимым передать нашей стране все необходимое для самообороны.
Стоит отметить, что накануне в Сенате США поддержали инициативу по открытию ленд-лиза с Украиной, чтобы ускорить поставки оружия и необходимого снаряжения.
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