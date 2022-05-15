Обязательно ли переселенцам становиться на воинский учет: что говорит закон

Нужно ли ВПЛ идти в военкомат после переезда

Внутренне перемещенные лица, которые также являются военнообязанными, должны стать на воинский учет по своему новому месту проживания.

О нюансах украинского законодательства рассказали в Ассоциации работников Украины.

Там отметили, что если призывник или резервист получили статус ВПЛ, то это не значит, что они потеряли статус военнообязанного. ВПЛ значит лишь то, что человек сменил место проживания.

А поэтому лица, которые попадают под мобилизацию после прибытия на новое место жительства обязаны после получения статуса перемещенного лица стать на военный учет в течение семи дней по новому месту проживания.

В частности органы регистрации места жительства должны проинформировать центры комплектации (бывшие военкоматы) о факте получения военнообязанным соответствующего статуса

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Кроме того, исполнительные органы городских, сельских и поселковых советов обязуются выявлять военнообязанных, проживающих на их территории и не состоящих на учете, взять их на первичный учет, а затем направить в находящийся в их населенном пункте военкомат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, является ли законным получение повестки в военкомат, если ее прислали по почте.