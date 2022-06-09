З днем друзів! Яскраві та барвисті привітання зі святом українською мовою

Ціль цього свята – нагадати людям про важливість людської дружби.

У четвер, 9 червня, у всьому світі відзначається дуже добре і світле свято, яке присвячене дружбі — Міжнародний день друзів (International Friends Day). Свято — дуже популярне, хоч і неофіційне, адже дружба одна з важливих цінностей у житті кожної людини.

Хто і коли придумав це свято — невідомо, але ж це не заважає його святкувати. Цей день заведено проводити зі своїми друзями: влаштовувати зустрічі, пікніки, походи або просто посиденьки з вином чи чаєм. Якщо немає можливості зустрітися, потрібно обов’язково зателефонувати або обмінятися повідомленнями.

Міжнародний день друзів – це чудова нагода приділити увагу своїм приятелям, сказавши їм наскільки вам дорога дружба з ними, і як ви їх любите і цінуєте.

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На честь цієї події "Телеграф" вирішив зібрати найкращі листівки та картинки зі святом:

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