Укр

россия нанесла ракетный удар по Днепру: детали

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Горожане услышали мощный взрыв Новость обновлена 30 марта 2022, 21:32
Горожане услышали мощный взрыв

Днепр подвергся ракетному обстрелу

Российские оккупационные войска произвели ракетный удар по Днепру.

Об этом сообщил городской глава Борис Филатов в своем телеграм-канале.

"Похоже, что ракетный удар. Уже есть понимание, где и куда. Фото не постим", — сообщил он.

Он призвал горожан не перегружать телефонные линии государственных органов и спецслужб сообщениями о том, что был взрыв, поскольку там уже и так знают об этом.

Больше деталей он раскрывать не стал и предложил дождаться комментария городской Военной администрации.

Как сообщалось ранее, оккупационные войска продолжают обстреливать мирные украинским городам, так например утром 29 марта был нанесен ракетный удар по городу Николаев. Ракета попала прямо в здание городской администрации, из-за чего оно получило масштабные повреждения. Часть строения обрушилась.

Ракетный удар привел к тому, что под завалами погибли по меньшей мере девять человек и еще около 30 получили ранения. Что качается главы Николаевской ОГА Виталия Кима, то с ним все в порядке.

Кроме того, оккупанты 29 марта накрыли минометным и артиллерийским огнем Бучу, из-за чего там погибли по меньшей мере пять человек, а еще четыре получили ранения.

Теги:
#Днепр #Обстрелы #Борис Филатов
Горожане услышали мощный взрыв
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