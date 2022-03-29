Оккупанты обстреляли Бучу из градов и минометов: пятеро погибших (фото, видео)

В результате вражеских обстрелов погибло пятеро человек.

Во вторник, 29 марта, на 34-й день войны российские оккупационные войска продолжают обстреливать мирные города Украины.

28 марта противник из минометов и градов обстрелял Бучу, что в Киевской области.

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Об этом сообщает начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов в Facebook.

В результате вражеского обстрела пятеро невинных людей погибли, еще четверо ранены.

Районы, которые попали под обстрел разбитые, разнесенные до основания снарядами, охваченные огнем. 34 дома повреждены. Разрушены объекты инфраструктуры.

"Война армии агрессора с украинцами и их домами продолжается", — написал Небитов и опубликовал фото и видео последствий российских обстрелов.

В Киевской области продолжаются вражеские обстрелы

Буча после вражеского обстрела 29.03.2022

Воронка от вражеского снаряда

В результате обстрелов начались пожары

Обстрел дома в Буче

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Отметим, что утром 29 марта оккупанты нанесли удар по зданию Николаевской областной государственной администрации, после чего запустили в его сторону авиацию со стороны временно оккупированного Крыма.

За месяц войны россияне уничтожили более 60 церквей и других религиозных сооружений.