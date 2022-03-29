Ничего святого: россия разбомбила уже десятки храмов по всей Украине (фотофакты)
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Пострадали сооружения разных религий
Российские войска разрушают не только коммунальную инфраструктуру городов и жилые дома, но и религиозные сооружения. Каждый день украинская архитектура теряет по два храма. За месяц войны россияне уничтожили более 60 церквей и других религиозных сооружений.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Разрушенные храмы и другие религиозные сооружения располагались в не менее чем восьми областях нашей страны: Донецкой, Луганской, Киевской, Житомирской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Запорожской. Большая часть из них относятся к православию, но пострадали также образовательные религиозные учреждения, админ здания, синагоги, протестантские храмы и мечети. По ссылке можно посмотреть карту разрушений.
В опубликованной инфографике на каждом изображении есть дата и описание разрушений.
Пострадали множество сооружений, которые также имели архитектурное и историческое значение. Среди них деревянная церковь Рождества Пресвятой Богородицы 1862 года постройки на Житомирщине. Имела статус памятника архитектуры национального значения.
Среди пострадавших также — мечеть Сулеймана и Роксоланы в Мариуполе. Она была открыта в 2007 году и ее прообразом стала мечеть Сулеймание в Стамбуле.
Как ранее писал "Телеграф", россия нанесла Украине ущерба на не менее чем пол триллиона долларов.