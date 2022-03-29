Укр

Ничего святого: россия разбомбила уже десятки храмов по всей Украине (фотофакты)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Церковь простояла 160 лет до прихода российских захватчиков Новость обновлена 29 марта 2022, 09:22
Церковь простояла 160 лет до прихода российских захватчиков

Пострадали сооружения разных религий

Российские войска разрушают не только коммунальную инфраструктуру городов и жилые дома, но и религиозные сооружения. Каждый день украинская архитектура теряет по два храма. За месяц войны россияне уничтожили более 60 церквей и других религиозных сооружений.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Разрушенные храмы и другие религиозные сооружения располагались в не менее чем восьми областях нашей страны: Донецкой, Луганской, Киевской, Житомирской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Запорожской. Большая часть из них относятся к православию, но пострадали также образовательные религиозные учреждения, админ здания, синагоги, протестантские храмы и мечети. По ссылке можно посмотреть карту разрушений.

В опубликованной инфографике на каждом изображении есть дата и описание разрушений.

Пострадали множество сооружений, которые также имели архитектурное и историческое значение. Среди них деревянная церковь Рождества Пресвятой Богородицы 1862 года постройки на Житомирщине. Имела статус памятника архитектуры национального значения.

Церковь Рождества пресвятой Богородицы
Церковь Рождества пресвятой Богородицы
Святогорская Лавра
Святогорская Лавра
Храм Николая Чудотворца
Храм Николая Чудотворца
Христо-Рождественский кафедральный собор
Христо-Рождественский кафедральный собор
Харьковская синагога
Харьковская синагога
Ирпеньская библейская семинария
Ирпеньская библейская семинария

Среди пострадавших также — мечеть Сулеймана и Роксоланы в Мариуполе. Она была открыта в 2007 году и ее прообразом стала мечеть Сулеймание в Стамбуле.

Мечеть Султана Сулеймана в Мариуполе
Мечеть Султана Сулеймана в Мариуполе
Константиновская мечеть
Константиновская мечеть

Как ранее писал "Телеграф", россия нанесла Украине ущерба на не менее чем пол триллиона долларов.

Теги:
#Синагога #Храм #Мечеть #Разрушения
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