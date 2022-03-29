Рухнули девять этажей: фото и видео последствий ракетного удара по Николаевской ОГА
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Под завалами все еще могут быть люди
Вследствие ракетного удара по зданию Николаевской облгосадминистрации утром во вторник, 29 марта, рухнули девять этажей здания вместе с кабинетом главы ОГА Виталия Кима.
Продолжается разбор завалов, пока информации о жертвах нет, сообщает "Телеграф".
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Отмечается, что 50-100 человек успели убежать из здания до попадания ракеты, еще 17 спасатели достали из-под завалов.
Как говорит Виталий Ким, ищут восьмерых гражданских и троих военных.
Местные каналы публикуют фото и видео разрушений и сообщают, что здание ОГА пробило ракетой насквозь.
Взрывной волной выбило стекла в соседних зданиях.
Зато с кабинета Кима на четвертом этаже спасли флаг Украины.
Вот какой была облгосадминистрация до удара:
Напомним, что здание Николаевской ОГА обстреляли около 08:35 29 марта, — по словам Кима, это показывает, что россияне больше не рассчитывают взять город силой, иначе бы они не разносили центр управления. Сам глава ОГА не пострадал, поскольку проспал и не был на рабочем месте на момент удара.
Как известно, ранее россияне разнесли здание ОГА в центре Харькова.
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