Укр

Рухнули девять этажей: фото и видео последствий ракетного удара по Николаевской ОГА

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Николаевская облгосадминистрация до и после удара Новость обновлена 29 марта 2022, 12:02
Николаевская облгосадминистрация до и после удара

Под завалами все еще могут быть люди

Вследствие ракетного удара по зданию Николаевской облгосадминистрации утром во вторник, 29 марта, рухнули девять этажей здания вместе с кабинетом главы ОГА Виталия Кима.

Продолжается разбор завалов, пока информации о жертвах нет, сообщает "Телеграф".

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Отмечается, что 50-100 человек успели убежать из здания до попадания ракеты, еще 17 спасатели достали из-под завалов.

Как говорит Виталий Ким, ищут восьмерых гражданских и троих военных.

Местные каналы публикуют фото и видео разрушений и сообщают, что здание ОГА пробило ракетой насквозь.

Здание пробило насквозь
Здание пробило насквозь

Взрывной волной выбило стекла в соседних зданиях.

Зато с кабинета Кима на четвертом этаже спасли флаг Украины.

Вот какой была облгосадминистрация до удара:

Николаевская ОГА до обстрела
Николаевская ОГА до обстрела

Напомним, что здание Николаевской ОГА обстреляли около 08:35 29 марта, — по словам Кима, это показывает, что россияне больше не рассчитывают взять город силой, иначе бы они не разносили центр управления. Сам глава ОГА не пострадал, поскольку проспал и не был на рабочем месте на момент удара.

Как известно, ранее россияне разнесли здание ОГА в центре Харькова.

Теги:
#Николаев
Николаевская облгосадминистрация до и после удара
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