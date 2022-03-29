Рухнули девять этажей: фото и видео последствий ракетного удара по Николаевской ОГА

Под завалами все еще могут быть люди

Вследствие ракетного удара по зданию Николаевской облгосадминистрации утром во вторник, 29 марта, рухнули девять этажей здания вместе с кабинетом главы ОГА Виталия Кима.

Продолжается разбор завалов, пока информации о жертвах нет, сообщает "Телеграф".

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Отмечается, что 50-100 человек успели убежать из здания до попадания ракеты, еще 17 спасатели достали из-под завалов.

Как говорит Виталий Ким, ищут восьмерых гражданских и троих военных.

Местные каналы публикуют фото и видео разрушений и сообщают, что здание ОГА пробило ракетой насквозь.

Здание пробило насквозь

Взрывной волной выбило стекла в соседних зданиях.

Зато с кабинета Кима на четвертом этаже спасли флаг Украины.

Вот какой была облгосадминистрация до удара:

Николаевская ОГА до обстрела

Напомним, что здание Николаевской ОГА обстреляли около 08:35 29 марта, — по словам Кима, это показывает, что россияне больше не рассчитывают взять город силой, иначе бы они не разносили центр управления. Сам глава ОГА не пострадал, поскольку проспал и не был на рабочем месте на момент удара.

Как известно, ранее россияне разнесли здание ОГА в центре Харькова.