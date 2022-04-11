В рф всеми способами пытаются избежать поездки на фронт в Украине

Российские военнослужащие боятся ехать участвовать в боевых действиях против Украины, и удается к этому принудить только тех, кто не знает, что тут происходит.

Об этом рассказал руководитель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким 11 апреля.

По его словам, россияне массово отказываются ехать на войну, и их не пугает тюрьма, — готовы на все, лишь бы дальше жить.

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"Ходит такая история: приехал без одной руки — служил в Чернобаевке; приехал с тремя — служил в Чернобыле; приехал и х*р не стоит — служил в Конотопе", — шутливо рассказал Ким.

Он добавил, что согласны ехать воевать в Украину те россияне, у кого ограниченный доступ к Интернету, и которые просто не в курсе, сколько оккупантов тут гибнет.

Стоит заметить, что байки про перечисленные Кимом украинские города возникли не просто так, — в Чернобаевке россиян били уже так много раз, что она стала легендой, конотопские ведьмы известны на всей территории Украины и даже за пределами нашей страны, в то время как россиянам самим хватило ума около месяца стоять лагерем в одном из наиболее загрязненных радиацией районов Чернобыльской зоны.

Как сообщал "Телеграф", ранее Виталий Ким предупреждал, что россияне обозлились и поставили цель уничтожить как можно больше мирных украинцев.