На Донбассе "зачистили" отряд оккупантов: прошли Сирию, а из Украины уже не вернутся (фото 18+)

Украинские воины активно отправляют на тот свет оккупантов

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины "похвастались" очередным "достижением": военные ликвидировали батальонно-тактическую группу 70-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии и 58-й армии южного военного округа из города Шали (временно оккупированная россиянами Чеченская Республика Ичкерия).

Об этом парни из ССО сообщили у себя на странице в Фейсбук.

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Российских оккупантов украинские воины уничтожили во время штурма ряда населенных пунктов в Донецкой области. Из всех выжил только один сержант — Магомедов. Его обгоревшего, немногословного и почти мертвого нашли украинские воины около обстрелянной БМП.

Бойцы ССО отметили, что среди уничтоженных кадыровцев было много участников массовых убийств мирного населения Сирии.

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Напомним, украинские защитники регулярно делятся своими трофеями и достижениями в боях с россиянами, они пытаются поднять настроение украинцам, монтируя шутливые и оптимистичные видео. Так, в сети появилось видео с дрона, как российский военный бежит от беспилотника, пока тот снимает его.