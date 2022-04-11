Укр

На Донбассе "зачистили" отряд оккупантов: прошли Сирию, а из Украины уже не вернутся (фото 18+)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
239
Бойцы ССО показали уничтоженных оккупантов и их технику Новость обновлена 11 апреля 2022, 09:01
Бойцы ССО показали уничтоженных оккупантов и их технику

Украинские воины активно отправляют на тот свет оккупантов

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины "похвастались" очередным "достижением": военные ликвидировали батальонно-тактическую группу 70-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии и 58-й армии южного военного округа из города Шали (временно оккупированная россиянами Чеченская Республика Ичкерия).

Об этом парни из ССО сообщили у себя на странице в Фейсбук.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

Российских оккупантов украинские воины уничтожили во время штурма ряда населенных пунктов в Донецкой области. Из всех выжил только один сержант — Магомедов. Его обгоревшего, немногословного и почти мертвого нашли украинские воины около обстрелянной БМП.

Бойцы ССО отметили, что среди уничтоженных кадыровцев было много участников массовых убийств мирного населения Сирии.

Фото без цензуры, вы можете посмотреть на нашем телеграм-канале.

Напомним, украинские защитники регулярно делятся своими трофеями и достижениями в боях с россиянами, они пытаются поднять настроение украинцам, монтируя шутливые и оптимистичные видео. Так, в сети появилось видео с дрона, как российский военный бежит от беспилотника, пока тот снимает его.

Теги:
#Украина #Война #ССО #ССО ВСУ
Новая техника рф в Валуйках
Новости России
россия снова стягивает войска к украинской границе: опубликованы снимки со спутника (фото)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Новая техника рф в Валуйках
россия снова стягивает войска к украинской границе: опубликованы снимки со спутника (фото)
Дата публикации
Категория
Выжившие после оккупации среди изуродованной техники рф
Оккупанты готовят новые провокации: Генштаб назвал "горячие" точки фронта
Дата публикации
Категория
Дым после российских обстрелов
Не только Днепр: офицер НАТО назвал еще одну возможную цель путинской армии в Украине
Дата публикации
Категория
Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен
Выборы во Франции: Макрон лидирует, но с минимальным отрывом от Ле Пен (обновляется)
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 11 апреля
Война – день 47: россияне перебрасывают силы на Харьков и Днепр, а Украина усиливает армию новым оружием