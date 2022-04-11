Укр

У путина придумали новое оправдание войне против Украины

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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У путина снова изменили цель войны Новость обновлена 11 апреля 2022, 15:47
У путина снова изменили цель войны

Россия в Украине борется с "доминированием США".

Глава российского МИД Сергей Лавров, недавно сделавший странное предложение по Беларуси, изменил цель "спецоперации в Украине" (так Кремль называет войну, которую развязал). Теперь у российских властей во всем виноваты США и их доминирование в мире.

Соответствующее заявление прозвучало в интервью пропагандистскому телеканалу "Россия-24".

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По словам Лаврова, россия начала "спецоперацию" в Украине, чтобы покончить с курсом США на доминирование в мире.

"Наша специальная военная операция призвана пресечь безоглядное расширение и безоглядный курс на полное доминирование США и под ними других западных стран на международной арене", — заявил Лавров, подчеркнув, что доминирование США выстраивается с грубым нарушением международного права.

Российский министр отметил, что Кремль поддерживает переговоры с Киевом, но украинская сторона на них якобы "вывертывается на 180 градусов", в то время как россия это терпит.

Напомним, что за время войны в Украине российские власти несколько раз меняли свое мнение по поводу цели "спецоперации". В частности, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что главная цель — спасение так называемых "ЛДНР" и восстановление государственности квазиреспублик в рамках 2014 года.

Позже на официальном пропагандистском российском ресурсе "РИА Новости" вышла статья Тимофея Сергенцева "Что россия должна сделать с Украиной", в которой, по сути, расписан план геноцида украинцев с массой вымышленных определений и целей войны, среди которых "денацификация", "дебандеризация", "деукраинизация" "деевропеизация". Текст вызвал широкое обсуждение в сети, и на него даже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Сергей Лавров
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