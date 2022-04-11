СБУ задержала "жирного крота", который сливал данные России: работал в Администрации Порошенко и служил в ВСУ

Мужчину завербовали еще в 2014 году.

В Украине контрразведка СБУ задержала агента российских спецслужб, который за несколько лет своей деятельности успел поработать в Администрации бывшего президента и других госструктурах. Мужчина передавал врагу информацию об украинских чиновниках разного уровня и о силовых структурах.

Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщила Служба безопасности Украины на Facebook-странице.

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СБУ сообщили, что с 2014 года агент работал на российский Генштаб и ФСБ. Его завербовали вражеские спецслужбы после того, как мужчина сбежал из Донецкой области в российский Белгород. Он получил псевдоним "Регин" и задачу – получить в Украине информацию государственного уровня.

Вражескому агенту русские кураторы помогли построить карьеру в органах власти Украины. Сначала он работал в суде в Харькове, затем в Департаменте внешней политики и евроинтеграции Администрации экс-президента, а затем служил в армии. Все это время российские спецслужбы оплачивали ему учебу и поездки за границу.

"Во время работы в Департаменте мне удалось получить важную информацию, которую я передал сотрудникам ФСБ. После Администрации президента я работал в Вооруженных Силах Украины, где у меня была задача собирать данные по командирам, пунктам дислокации военной техники и ее передвижению", — рассказал враждебный агент.

С началом широкомасштабного вторжения в Украину российская разведка поставила перед агентом новые задачи: собирать информацию о силовых структурах, сведения о новейших образцах оружия и военной техники.

В какой-то момент сотрудники Харьковского управления СБУ перехватили канал связи российского наемника, разыскали его и арестовали в Донецкой области.

Ранее "Телеграф" сообщал, что СБУ задержала руководителя Николаевской окружной прокуратуры в рамках расследования дела о государственной измене — его подозревают в работе на российских оккупантов.