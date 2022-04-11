Укр

Канцлер Австрии в Москве призвал путина остановить войну и пообещал последствия: чем завершилась их встреча

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Негаммер говорил с Путиным довольно жестко Новость обновлена 11 апреля 2022, 18:18
Негаммер говорил с Путиным довольно жестко

Австриец заявил, что переговоры с российским президентом не были дружными.

В Москве завершилась встреча российского президента владимира путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера. Последний призвал диктатора как можно быстрее прекратить войну в Украине и пригрозил серьезными последствиями.

Как сообщает австрийское издание Kronen Zeitung, встреча прошла тет-а-тет в пригородном доме, принадлежащем Кремлю.

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На встрече путина с Нехаммером не было ни помощников, ни переводчиков, ведь российский президент владеет немецким языком. Больше того, никаких публичных заявлений и подходов к прессе сразу после завершения переговоров не предполагалось.

Перед встречей лидеров двух стран, как сообщило BBC, глава австрийской дипломатии Александр Шалленберг выступил с заявлением, что Нехаммер планирует рассказать, что Путин уже проиграл в войне с Украиной.

"Важно во время встречи тет-а-тет сказать ему, какова реальность: президент путин де-факто проиграл войну морально. Это должно быть в его собственных интересах, чтобы кто-то сказал ему правду. Я думаю, это важно, и мы обязаны это сделать, если хотим спасти человеческую жизнь", — заявил Шалленберг во время выступления в Брюсселе.

А уже после завершения встречи канцлер Австрии подтвердил слова его коллеги и сделал следующие заявления:

  • Встреча с Путиным не была дружеским визитом, разговор был очень жестким и открытым.
  • Война в Украине должна закончиться, потому что в войне есть только проигравшие с обеих сторон.
  • Санкции против России останутся в силе и будут усиливаться.

Ранее "Телеграф" сообщал, что австрийский канцлер Карл Нехаммер перед визитом в Москву был в Киеве и общался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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#Россия #Австрия #Переговоры
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