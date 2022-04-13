Шольц отреагировал на отказ Зеленского от встречи со Штаймайером: "Я сбит с толку"

Немецкому президенту в Киеве пока не рады.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не планирует визит в Киев и "сбит с толку" из-за того, что украинские власти отказались принять немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Об этом в среду, 13 апреля, сообщила радиостанция RBB.

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Как отметил в собственном Telegram-канале политический аналитик Олег Шарп, история с отказом Зеленского встречать в Киеве Штайнмайера в нашей стране еще отзовется.

"Со Штайнмайером Зеленский явно погорячился — хамский выпад в сторону немецкого президента нам ещё аукнется. Как не на пользу всем сегодняшняя обструкция Макрона за то, что тот не употребил слова "геноцид" в описаниях зверств россии на украинской территории, а довольствовался выражением "военные преступления"", — написал Шарп.

Действительно, за последние сутки отказ президента Украины от встречи с немецким коллегой набирает все новые обороты. Как известно, Банковая отказалась от визита Штайнмайера вместе с другими европейскими лидерами, посещающими сегодня Киев. Среди аргументов были связи политика с россией. Стоит напомнить, что именно Штайнмайер активно поддерживал "Северный поток-2", а также пытался протолкнуть "формулу Штайнмайера", имплементация которой интегрировала бы ОРДЛО в Украину на особых условиях.

С началом войны риторика Штайнмайера относительно путина существенно изменилась. Немецкий президент заявил, что путин и лавров должны понести ответственность за свои военные преступления в Украине и предстать перед трибуналом в Гааге. Затем Штайнмайер снова "проехался" по российскому президенту, однако Зеленский все равно не захотел с ним встречаться. Вместо этого президент Украины пригласил в Киев канцлера Германия Олафа Шольца для обсуждения новых военных поставок.

Как сообщал "Телеграф", Штайнмайер признал, что допускал многие ошибки в отношениях с россией и кровавым диктатором владимиром путиным. Вероятно, это произошло после того, как его раскритиковали из-за пророссийской позиции.