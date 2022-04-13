Укр

Два истребителя оккупантов сбиты в небе над Харьковщиной

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Фото иллюстративный: самолеты страны-агрессора Новость обновлена 13 апреля 2022, 16:20
Фото иллюстративный: самолеты страны-агрессора

Защитники Родины наносят нацистам из рф сокрушительные удары

В течении 49 дней мощного противостояния украинских защитников армия россии продолжает нести огромные потери на украинских землях. В частности, в небе над Харьковщиной украинским зенитчикам удалось уничтожить сразу два российских истребителя.

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Приятной новостью в среду, 13 апреля, наши защитники поделились на официальной странице "Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины" в соцсети.

Также отмечается, что российские самолеты были сбиты подразделениями зенитных ракетных войск. Тип воздушных судов устанавливается.

"Минус еще два истребителя российских оккупантов! Сегодня на Харьковщине подразделениями зенитных ракетных войск сбиты два истребителя оккупантов. Тип сбитых самолетов устанавливается. Все будет Украина!", — говорится в тексте сообщения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими днями ранее в небе над Украиной ВСУ сбили еще один истребитель оккупантов. Этот Су-25 ВВС россии стал "юбилейным", ведь увеличил количество уничтоженных воздушных судов кафиров до 50 единиц.

Теги:
#Война #Истребитель #Харьковщина
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