Два истребителя оккупантов сбиты в небе над Харьковщиной

Защитники Родины наносят нацистам из рф сокрушительные удары

В течении 49 дней мощного противостояния украинских защитников армия россии продолжает нести огромные потери на украинских землях. В частности, в небе над Харьковщиной украинским зенитчикам удалось уничтожить сразу два российских истребителя.

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Приятной новостью в среду, 13 апреля, наши защитники поделились на официальной странице "Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины" в соцсети.

Также отмечается, что российские самолеты были сбиты подразделениями зенитных ракетных войск. Тип воздушных судов устанавливается.

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"Минус еще два истребителя российских оккупантов! Сегодня на Харьковщине подразделениями зенитных ракетных войск сбиты два истребителя оккупантов. Тип сбитых самолетов устанавливается. Все будет Украина!", — говорится в тексте сообщения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими днями ранее в небе над Украиной ВСУ сбили еще один истребитель оккупантов. Этот Су-25 ВВС россии стал "юбилейным", ведь увеличил количество уничтоженных воздушных судов кафиров до 50 единиц.