Укр

В сети появились фото сбитого "юбилейного" самолета рф

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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В украинском небе сбили еще один самолет оккупантов Новость обновлена 10 марта 2022, 19:13
В украинском небе сбили еще один самолет оккупантов

Украинская армия дает отпор захватчикам в небе.

В четверг, 10 марта, на 15-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в нашем небе был сбит российский штурмовик Су-25.

Об этом сообщает Генеральный штаб вооруженных сил Украины в Facebook.

"Еще один сбитый российский самолет Су-25 украшает плодородную украинскую землю. Слава Украине!", — сообщили в Генштабе.

В Генштабе также показали фото сбитого штурмовика:

Отметим, по состоянию на утро 10 марта украинцы сбили 49 самолетов военно-воздушных сил РФ, а это значит, что вышеназванный Су-25 стал юбилейным, 50-ым, сбитым самолетом оккупантов над территорией Украины.

Добавим, что данный штурмовик был сбит в ночь на 10-е марта, однако об этом сообщили только в четверг вечером.

Справка: Су-25 — штурмовик, предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.

Ранее сообщалось, что второй президент Украины Леонид Кучма обратился к украинцам, а также проклял россиян. Кроме того, 10 марта в сети появилось интервью украинского олигарха Рината Ахметова, который рассказал о военных преступлениях рф.

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