У путина намекнули, что опасаются обмена Медведчука

Кремль опасается, что в Украине могут арестовать еще каких-нибудь пророссийских политиков.

В российском Министерстве иностранных дел назвали "крайне опасным" предложение президента Украины Владимира Зеленского по обмену Виктора Медведчука на пленных украинских военнослужащих.

Позицию ведомства в среду, 13 апреля, растиражировали российские СМИ.

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"МИД России о предложении Зеленского обменять Медведчука: считаем такую тенденцию крайне опасной, учитывая, что в Украине много оппозиционных политиков", — говорится в сообщении.

Из этих слов можно сделать вывод, что Кремль боится обменивать пленных украинских военных на кума путина, намекая, что в Украине много представителей оппозиции, которых якобы кто-то планирует задерживать, а потом говорить об обменах снова.

Напомним, что арест Виктора Медведчука произошел 12 апреля в ходе специальной операции Службы безопасности Украины. Пророссийский политик в Украине подозревается в государственной измене — до начала войны в Украине он находился под домашним арестом, однако 27 февраля стало известно, что он исчез.

Разыскать беглого нардепа удалось через 48 дней войны. В СБУ сообщили, что Медведчук хотел пересечь границы Украины и незаконно скрыться в другом государстве, однако ему не помогла даже маскировка с помощью военной формы.