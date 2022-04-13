Оккупанты готовы наступать на Донбассе, но у них есть проблемы: Генштаб раскрыл подробности

Армия рф уже готова к атаке на Донбассе.

россия готовится ударить по Донбассу и для этого проводила принудительную мобилизацию в ОРДЛО. Из-за этого некоторые подразделения армии рф являются небоеспособными

Об этом заявили в пресс-службе Генштаба ВСУ в Facebook

На Донецком и Таврическом направлениях, по имеющейся информации, противник находится в готовности к наступательным действиям. Продолжает сосредоточивать основные усилия на захвате отдельных кварталов города Мариуполя и наносить авиационные удары.

В боевых действиях на части территорий юго-восточных областей Украины в составе группировки войск противника действуют отдельные подразделения 103-го, 109-го, 113-го, 125-го и 127-го мотострелковых полков. Их комплектование осуществлялось при принудительной мобилизации мужчинами из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Структурно указанные полки насчитывают до 5 батальонов численностью около 300 военнослужащих в каждом. Опыт ведения боевых действий имеет только 5-10 процентов личного состава указанных подразделений. Управление полков состоит из офицеров вооруженных сил рф. Эти формирования испытывают значительные проблемы с обеспечением вооружением, боеприпасами и медикаментами.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе партизаны ликвидировали десятки российских оккупантов. Кроме того, 13 апреля в СБУ озвучили детали спецоперации по задержанию Виктора Медведчука.