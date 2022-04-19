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Окупанти провели "голосування" за входження району Запорізької області до "ДНР"

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Окупанти провели "голосування" у Запорізькій області Новина оновлена 19 квітня 2022, 15:39
Окупанти провели "голосування" у Запорізькій області

Загарбники на окупованій території провели народне "волевиявлення".

У вівторок, 19 квітня, на 55-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну окупанти організували "голосування" на території Запорізької області.

Про це повідомив російський військовий кореспондент ВДТРК Андрій Руденко на своєму телеграм-каналі.

Повідомляється, що жителі Розівського району Запоріжжя нібито звернулися до керівництва так званої "ДНР" із проханням про тимчасове приєднання до "республіки". Руденко також прикріпив відео із "голосуванням". Повідомляється, що місцеві жителі "проголосували" за це одноголосно. До слова, бойовики "ДНР" поки що ніяк не відреагували на цю ситуацію.

Розівський район на карті України
Розівський район на карті України

Цікаво, що Розівського району вже не існує в Україні. 17 липня 2020 року внаслідок адміністративно-територіальної реформи район увійшов до складу Пологівського району із центром у місті Пологи.

Раніше повідомлялося, що 19 квітня глава мід рф Сергій Лаврів заявив про початок нової фази "спецоперації" в Україні. До речі, міністр закордонних справ росії озвучив нову причину для вторгнення до нашої країни. Крім того, у вівторок Україна провела черговий обмін полоненими з рф.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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