Генсек ООН пропонує перемир’я в Україні: з якої дати

В ООН закликають сторони на якийсь час припинити бої.

У вівторок, 19 квітня, на 55-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш запропонував оголосити з 21 квітня чотириденне гуманітарне припинення вогню в Україні.

Відповідне повідомлення генсека ООН доступне на офіційному сайті організації.

Гутерреш закликав росію та Україну зупинити бої на час "Великоднього перемир’я". Генсек ООН пропонує ввести чотириденну гуманітарну перерву на Страсний тиждень, починаючи з Великого четверга і закінчуючи великодньою неділею, 24 квітня, щоб можна було відкрити низку гуманітарних коридорів. В ООН хочуть направити гуманітарні конвої до Маріуполя, Херсона, Донецька та Луганська.

Під час "перерви в бойових діях" в ООН хочуть, щоб було створено безпечний прохід для всіх цивільних осіб, які бажають залишити райони поточного та запланованого конфлікту за узгодженням з Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Крім того, в Організації наголосили, що пауза дозволить безпечно надати життєво важливу гуманітарну допомогу людям у найбільш постраждалі райони, такі як Маріуполь, Херсон, Донецьк та Луганськ.

"Замість того, щоб святкувати нове життя, цей Великдень співпадає з російським наступом на сході України. Інтенсивна концентрація сил і вогневої сили неминуче робить цю битву більш жорстокою, кровопролитною та руйнівною", — заявив Гутерреш.

Раніше повідомлялося, що в ООН назвали кількість жертв серед мирних жителів України, які загинули після повномасштабного вторгнення росії.

Нагадаємо, проти виключення росії з Ради ООН з прав людини проголосували 24 країни.