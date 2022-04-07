Диктатури та сателіти Москви: хто виступив "проти" виключення росії з Ради ООН з прав людини

РФ виключили з Ради ООН з прав людини завдяки голосам 93 країн

Російську Федерацію у четвер, 7 квітня, виключили з Ради ООН з прав людини. Країну-агресора не підтримала жодна з країн Європи, у тому числі Сербія та Угорщина, які робили неоднозначні заяви та відмовляли у підтримці Україні.

Про це "Телеграф" пише з посиланням на трансляцію засідання Генасамблеї.

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"Проти" призупинення членства росії у Раді ООН з прав людини — максимальна санкція у організації — проголосували 24 країни. Крім РФ, червону кнопку натиснули Білорусь, Китай, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан, Сирія, КНДР, Куба, Нікарагуа, Алжир, Болівія, Бурунді, Габон, ЦАР, Конго, Еритрея, Ефіопія, Малі, Зімбабве та В’єтнам.

Варто зазначити, що частина цих країн, зокрема, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Узбекистан є підписантами "Ташкентського договору" та входять в ОДКБ — орган, який Росія протиставляє НАТО. А деякі інші держави Росія всіма можливими способами фінансує.

Китай і раніше займав неоднозначну позицію, зокрема, допомагав Росії обходити санкції та використовувати вкрадені літаки.

Результати голосування за виключення РФ зі складу Ради ООН з прав людини

З приводу такого голосування вже зробив заяву постійний представник України в ООН Сергій Кислиця, зазначивши, що підтримка Росії — це кров на їх руках.

"У вас була можливість довести що ви не байдужий спостерігач. Все, що вам потрібно зробити, це натиснути кнопку ТАК. НІ означає натискання на курок і — червону крапку на екрані як кров загублених життів", — написав він у Twitter.

Зазначимо, що утрималися від голосування 58 країн, зокрема, Індія, Бразилія, Єгипет, Йордан, ОАЕ, Саудівська Аравія, ПАР. А "За" виключення проголосували 93 країни.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вівторок, 5 квітня, пройшло засідання Ради безпеки ООН, яке запрошувала Україна. На зустрічі з представниками зарубіжних країн офіційний Київ розповів всьому світу про жахіття, яке російські війська творили в передмісті Києва — Бучі, Ірпені і не тільки.