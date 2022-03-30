Угорщина обрушилася на Україну із серйозними звинуваченнями - у МЗС відреагували

Угорщина звинуватила Україну у втручанні у свої вибори

Угорщина, яка відмовила Україні у найважливішому для неї питанні, обрушилася на нашу країну із серйозними звинуваченнями. Глава угорського МЗС Петер Сійярто звинуватив український уряд у спробі вплинути на парламентські вибори, що відбулися в неділю, заявивши, що про це йшлося в телефонній розмові посла України з главою українського МЗС.

Про це Сійярто заявив на своїй сторінці у Facebook, передає "Європейська правда".

Сійярто заявив, що нібито глава МЗС України Дмитро Кулеба кілька днів тому зателефонував послу України у Будапешті, "щоб проконсультуватися щодо можливості впливу на результати угорських виборів".

Читайте також: Категорія Політика Зеленський зрозуміло пояснив прем’єру Угорщини масштаби катастрофи в Маріуполі, порівнявши її з Голокостом Політик не розуміє, як хтось у Європі ще може роздумувати про торгові відносини із рф

При цьому угорський міністр не повідомив, звідки у нього дані щодо змісту телефонної розмови між українським міністром та головою посольства України у Будапешті.

Зазначимо, що глава міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба слова свого угорського колеги та його звинувачення наразі не прокоментував.

Глава міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба вже відреагував на звинувачення свого угорського колеги, пише "Європейська правда".

"На відміну від поведінки Угорщини в Україні, ми ніколи не втручалися у внутрішні справи Угорщини, тим більше напередодні виборів. Прикро бачити, як заради короткострокової передвиборної вигоди міністр Сійярто готовий вигадувати нісенітницю і руйнувати наші з ним відносини, які ми так довго вибудовували. Якщо орден від Лаврова для нього важливіший, ніж стосунки зі мною, то варто так прямо і сказати", – розповів Дмитро Кулеба у коментарі.

Як повідомляв "Телеграф", Угорщина раніше заявляла, що вона блокує вступ України до НАТО, оскільки "в Україні є "багато недоліків" у сфері поваги до прав національних меншин".