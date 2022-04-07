Диктатуры и сателлиты Москвы: кто выступил "против" исключения России из Совета ООН по правам человека

РФ исключили из Совета ООН по правам человека благодаря голосам 93 стран

Российскую Федерацию в четверг, 7 апреля, исключили из Совета ООН по правам человека. Страну-агрессора не поддержала ни одна из стран Европы, в том числе Сербия и Венгрия, которые делали неоднозначные заявления и отказывали в поддержке Украины.

Об этом "Телеграф" пишет со ссылкой на трансляцию заседания Генассамблеи.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

"Против" приостановления членства России в Совете ООН по правам человека — максимальная санкция в организации — проголосовали 24 страны. Помимо РФ красную кнопку нажали Беларусь, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Сирия, КНДР, Куба, Никарагуа, Алжир, Боливия, Бурунди, Габон, ЦАР, Конго, Эритрея, Эфиопия, Мали, Зимбабве и Вьетнам.

Следует отметить, что часть этих стран, в частности, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан являются подписантами "Ташкентского договора" и входят в ОДКБ — орган, который Россия противопоставляет НАТО. А некоторые другие государства Россия всеми возможными способами финансирует.

Китай по-прежнему занимал неоднозначную позицию, в частности, помогал России обходить санкции и использовать украденные самолеты.

Результаты голосования за исключение РФ из состава Совета ООН по правам человека

По поводу такого голосования уже сделал заявление постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица, отметив, что поддержка России – кровь на их руках.

"У вас была возможность доказать, что вы не безразличен наблюдатель. Все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку ДА. НЕТ означает нажатие на курок и — красную точку на экране как кровь потерянных жизней", — написал он в Twitter.

Отметим, что воздержались от голосования 58 стран, в частности Индия, Бразилия, Египет, Иордан, ОАЭ, Саудовская Аравия, ЮАР. А "За" исключение проголосовали 93 страны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вторник, 5 апреля, прошло заседание Совета безопасности ООН, которое запрашивала Украина. На встрече с представителями зарубежных стран официальный Киев рассказал всему миру об ужасе, который российские войска творили в пригороде Киева – Буче, Ирпене и не только.