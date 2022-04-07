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Диктатуры и сателлиты Москвы: кто выступил "против" исключения России из Совета ООН по правам человека

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Генассамблея ООН Новость обновлена 07 апреля 2022, 22:21
Генассамблея ООН

РФ исключили из Совета ООН по правам человека благодаря голосам 93 стран

Российскую Федерацию в четверг, 7 апреля, исключили из Совета ООН по правам человека. Страну-агрессора не поддержала ни одна из стран Европы, в том числе Сербия и Венгрия, которые делали неоднозначные заявления и отказывали в поддержке Украины.

Об этом "Телеграф" пишет со ссылкой на трансляцию заседания Генассамблеи.

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"Против" приостановления членства России в Совете ООН по правам человека — максимальная санкция в организации — проголосовали 24 страны. Помимо РФ красную кнопку нажали Беларусь, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Сирия, КНДР, Куба, Никарагуа, Алжир, Боливия, Бурунди, Габон, ЦАР, Конго, Эритрея, Эфиопия, Мали, Зимбабве и Вьетнам.

Следует отметить, что часть этих стран, в частности, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан являются подписантами "Ташкентского договора" и входят в ОДКБ — орган, который Россия противопоставляет НАТО. А некоторые другие государства Россия всеми возможными способами финансирует.

Китай по-прежнему занимал неоднозначную позицию, в частности, помогал России обходить санкции и использовать украденные самолеты.

Результаты голосования за исключение РФ из состава Совета ООН по правам человека
Результаты голосования за исключение РФ из состава Совета ООН по правам человека

По поводу такого голосования уже сделал заявление постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица, отметив, что поддержка России – кровь на их руках.

"У вас была возможность доказать, что вы не безразличен наблюдатель. Все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку ДА. НЕТ означает нажатие на курок и — красную точку на экране как кровь потерянных жизней", — написал он в Twitter.

Отметим, что воздержались от голосования 58 стран, в частности Индия, Бразилия, Египет, Иордан, ОАЭ, Саудовская Аравия, ЮАР. А "За" исключение проголосовали 93 страны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вторник, 5 апреля, прошло заседание Совета безопасности ООН, которое запрашивала Украина. На встрече с представителями зарубежных стран официальный Киев рассказал всему миру об ужасе, который российские войска творили в пригороде Киева – Буче, Ирпене и не только.

Теги:
#Россия #ООН #Голосование #Совет по правам человека #исключения
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