Після війни можна переглянути межі областей: "слуга народу" назвав приклад

Предметом обговорення стане, як мінімум, Славутич

В Україні після перемоги у війні над росією планують переглянути межі окремих регіонів. Серед іншого, Славутич, який зараз під документами належить до Київської області, може офіційно "переїхати" до складу Чернігівської.

Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Віталій Безгін, інформує "РБК-Україна".

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Безгін є головою підкомітету Верховної Ради, що розглядає питання адміністративно-територіального устрою країни. За його словами, війна продемонструвала не досконалість нинішнього "розділу" держави.

Яскравим прикладом став Славутич, який географічно розташований на території Чернігівщини, але фактично за документами належить до Київської області. Війна показала, що це — не найкраще рішення.

Славутич на карті України

"Громаду Славутича, по суті, одразу відрізали російські війська. Добре, що там були запаси води, борошна та іншого продовольства, і громада змогла протриматися, — каже Віталій Безгін, відразу додаючи: — Славутич у перспективі треба буде відвести до Чернігівської області задля уникнення таких ризиків у майбутньому".

Серед іншого депутат наголосив, що між областями шукатиметься "консенсус", щоб зміни не створили нових проблем.

Нагадаємо, що жителі Славутича всіляко чинили опір російським військовослужбовцям, коли ті зайшли до населеного пункту. Це настільки не сподобалося окупантам, що вони навіть викрали мера міста, проте незабаром відпустили, щоб той озвучив їхні вимоги до місцевого населення.