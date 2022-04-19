Рус

Після війни можна переглянути межі областей: "слуга народу" назвав приклад

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2528
Загальні контури України не зміняться, але будуть внутрішні "поправки" Новина оновлена 19 квітня 2022, 12:38
Загальні контури України не зміняться, але будуть внутрішні "поправки"

Предметом обговорення стане, як мінімум, Славутич

В Україні після перемоги у війні над росією планують переглянути межі окремих регіонів. Серед іншого, Славутич, який зараз під документами належить до Київської області, може офіційно "переїхати" до складу Чернігівської.

Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Віталій Безгін, інформує "РБК-Україна".

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Безгін є головою підкомітету Верховної Ради, що розглядає питання адміністративно-територіального устрою країни. За його словами, війна продемонструвала не досконалість нинішнього "розділу" держави.

Яскравим прикладом став Славутич, який географічно розташований на території Чернігівщини, але фактично за документами належить до Київської області. Війна показала, що це — не найкраще рішення.

Славутич на карті України
Славутич на карті України

"Громаду Славутича, по суті, одразу відрізали російські війська. Добре, що там були запаси води, борошна та іншого продовольства, і громада змогла протриматися, — каже Віталій Безгін, відразу додаючи: — Славутич у перспективі треба буде відвести до Чернігівської області задля уникнення таких ризиків у майбутньому".

Серед іншого депутат наголосив, що між областями шукатиметься "консенсус", щоб зміни не створили нових проблем.

Нагадаємо, що жителі Славутича всіляко чинили опір російським військовослужбовцям, коли ті зайшли до населеного пункту. Це настільки не сподобалося окупантам, що вони навіть викрали мера міста, проте незабаром відпустили, щоб той озвучив їхні вимоги до місцевого населення.

Теги:
#Україна #Київська область #Росія #Чернігівська область #Війна #Славутич
Олексій Арестович
Україна
Арестович сказав, коли закінчаться ракетні удари по Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Олексій Арестович
Арестович сказав, коли закінчаться ракетні удари по Україні
Дата публікації
Категорія
росія планувала придушення народних протестів у Білорусі
росія планувала вторгнення до Білорусі та придушення протестів — з’явилися докази
Дата публікації
Категорія
лавров не приховує планів російської армії щодо Донбасу
У путіна заявили про початок нової фази "спецоперації" в Україні
Дата публікації
Категорія
На "Азовсталі" переховується чимало мирних жителів міста
Бойовики "ДНР" зробили заяву про початок штурму у Маріуполі
Дата публікації
Категорія
Українські військові борються за Донбас
Війна - день 55: росіяни перейшли у наступ на сході і півдні України та бомблять міста