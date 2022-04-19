Просунутися не вийшло: Арестович назвав міста, по яких окупанти гатять найбільше

Окупантам не вдалося просунутися на жодному з напрямків

В Офісі президента України заявили, що росіянам не вдається захопити український Маріуполь, а у випадку, якщо ворожа армія знищить місто, — мирних переговорів Києва з Кремлем може і не бути.

Про це у вівторок, 19 квітня, під час брифінгу заявив радник голови ОП Олексій Арестович.

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"Головна новина на сьогодні — це те, що противник розпочав активну фазу наступу на Сході України з намаганням оточити наші війська в районі Ізюма і на південь на Волноваху. Для цього він наносить відволікаючі удари, тобто діє навколо Харкова, діє в районі Гуляйполя, і продовжує намагатися взяти місто Маріуполь, що йому не вдається", — повідомив Арестович.

Він додав, що основні зусилля окупантів сконцентровані навколо міст Ізюм, Рубіжне, Сєвєродонецьк та Попасна, однак взяти міста російським окупантам не вдається. Окупанти намагаються визначити слабкі місця української армії для того, щоб потім зосередити там зусилля.

"Саме це вони намагалися зробити сьогодні вночі, але у них не вийшло. Жодна спроба просунутися не вдалася", — додав радник голови ОП.

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Арестович зазначив, що керівництво РФ хоче "продати" своєму народу вихід на адмінкордони Донецької та Луганської областей, як "перемогу", однак українська армія цього зробити не дасть й окупантів чекає провал.

За його словами, зараз в Україні розпочалася друга фаза війни, яка визначить третю. А вона, своєю чергою, може розвиватися за трьома сценаріями:

росіяни намагатимуться стояти на місці та утримувати території;

росіяни заберуться з нашої території;

росіяни можуть перейти до мирних перемовин.

Щодо третього пункту, то президент України Володимир Зеленський попереджав, що у разі знищення Маріуполя — мирних переговорів може й не бути.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські окупанти скинули потужну бомбу на лікарню в районі "Азовсталі", що у Маріуполі. За попередніми даними, під завалами можуть перебувати близько 300 людей, у тому числі діти.