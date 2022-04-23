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росія знову бреше — українська розвідка про ситуацію в Маріуполі

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Маріуполю знову загрожує небезпека з боку росіян Новина оновлена 23 квітня 2022, 10:34
Маріуполю знову загрожує небезпека з боку росіян

Окупанти збираються масштабно атакувати Донбас

Російські окупанти можуть спробувати "кинути" на "Азовсталь" співробітників росгвардії або ФСБ. Що одні, що інші часто працювали на "зачистках" мітингів у Росії, тому дуже безжальні та жорстокі. Загалом же противник закінчує підготовка до масивного удару по Донецькій та Луганській областях.

Подробиці повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони у суботу, 24 квітня.

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За словами одного із співробітників ГУР Вадима Скибіцького, наразі росіяни намагаються визначити найбільш уразливі місця української армії, щоб "пробити" оборону саме цих підрозділів тощо. Насамперед їх цікавить "успіх" операції у Донецькій області.

При цьому Маріуполь залишається однією з найгарячіших точок фронту. Заявам Кремля про скасування штурму "Азовсталі", де зосередилися місцеві захисники та жменька цивільних, у розвідці не сильно довіряють, адже вони мають інші, дуже тривожні дані.

"Вони планують залучити росгвардію, планують залучити інші структури, у тому числі ФСБ, які продовжуватимуть наступати саме на завод "Азовсталь", щоб знищити наш опір", — наголосив Скибицький.

Повномасштабної атаки росіян, ймовірно, мешканцям об’єкта чекати не варто. Втім, навіть подібна загроза є дуже небезпечною і означає величезний ризик для багатьох маріупольців.

Тим часом діти, які знаходяться вже не перший тиждень у підвалах "Азовсталі", записали зворушливе відеозвернення до світу, заявивши, що дуже хотіли б потрапити додому.

Поки що такої можливості не передбачається, адже ситуація в Маріуполі справді дуже складна. При цьому у команді президента Володимира Зеленського заявили, що у разі недотримання росією "червоних ліній", проведених Україною, переговори між країнами будуть призупинені. Однак пізніше було уточнено — щодо гуманітарних питань діалог все ж таки продовжиться.

Теги:
#Україна #Росія #Донецька область #Азовсталь #Донбас #Маріуполь
Маріуполю знову загрожує небезпека з боку росіян
Політика
росія знову бреше — українська розвідка про ситуацію в Маріуполі
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Маріуполю знову загрожує небезпека з боку росіян
росія знову бреше — українська розвідка про ситуацію в Маріуполі
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