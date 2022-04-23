У Зеленського пояснили гучну заяву про Маріуполь та припинення переговорів

Ситуацію в Маріуполі та подальші плани України Верховний головнокомандувач обговорював із вітчизняними журналістами

Під час заяви щодо "червоної лінії" в українському Маріуполі та виходу з перемовин із представниками країни-агресора, президент України Володимир Зеленський мав на увазі часткове призупинення політичної складової, якщо захисники міста будуть знищені. Що стосується гуманітарних переговорів, то вони продовжаться.

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Про це у суботу, 23 квітня, повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк під час чергового телемарафону, — пише РБК-Україна.

"Є кілька столів у рамках переговорного процесу. На одному з них лежить політична карта, на іншому — карта врегулювання з точки зору виходу з війни, але є ще окремі карти, гуманітарні. Це обмін полоненими, гуманітарні коридори, можливість вивести наших людей з тимчасово Коли президент говорить про призупинення переговорного процесу, безумовно, мається на увазі повна зупинка політичної складової, або всіх інших, крім гуманітарної", — сказав український чиновник.

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Подоляк також додав, що переговори, які стосуються обміну полоненими та відкриття гумкоридорів будуть продовжуватися на систематичній основі.

"Бо це наші люди, і ми не можемо без цього залагодити справи цих людей, так щоб вони не відчували себе покинутими", — пояснив він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як радник Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував ймовірність обміну мирних жителів і військовослужбовців з Маріуполя на затриманого політика Віктора Медведчука.