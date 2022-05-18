Кулеба назвал четыре аспекта, которые будут говорить о победе Украины в войне с РФ

Украина готова говорить с российской стороной о прекращении войны, но на наших условиях

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал четыре элемента, которые станут неотъемлемой составляющей победы нашего государства в войне с российскими оккупантами. Среди них – выплата репараций от России и возвращение оккупированных территорий.

Свое мнение украинский министр выразил в интервью NRC.

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"Победа — это освобождение оккупированных территорий, включая Крым и Донбасс. Выплата репараций. Осуждение военных преступников и совершивших преступления против человечности. Закрепление места Украины в европейской интеграции. Это четыре элемента, которые для меня являются неотъемлемыми составляющими победы", – заявил Кулеба.

Глава МИД Украины добавил, что переговорный процесс с российскими властями состоится в любом случае, ведь каждая война должна заканчиваться дипломатией.

Кулеба отметил, что для того, чтобы покончить с войной и освободить оккупированные территории, Украина готова преодолеть эмоции после совершенных преступлений российских властей и сесть с РФ за стол переговоров.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем видении аспектов победы Украины в войне с РФ. По его словам, это: не потерять суверенитет; не потерять сотни тысяч человек; вернуть Крым и Донбасс под контроль украинской власти

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Донбассе украинские защитники отразили все атаки оккупантов. Захватчики вели штурмовые действия на Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.