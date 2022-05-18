Эвакуация с "Азовстали": на Банковой объяснили роль Киры Рудик в переговорах

Политик не имеет отношения к нынешнему диалогу Украины и россии

Переговорный процесс насчет эвакуации украинских защитников с завода "Азовсталь" в Мариуполе обходится без руководительницы партии "Голос" Киры Рудик. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, уровень этого дипломатического диалога слишком высок для обычных представителей парламента.

Об этом он рассказал в комментарии "Украинской правде", передает "Телеграф".

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"Никакой Рудик вообще не было, — подчеркнул Михаил Подоляк. — Не ее уровень, не ее компетенции. Вообще очень странно, когда появляются подобные "информации" или "ошибки журналистов". Потому что очевидно — без потаенного намека самого, извините, политика такое не случается".

Также чиновник обратился ко всем украинским политикам, в том числе и самой Рудик, с просьбой завершить свой пиар на "горячих темах". По его словам, подобное поведение вредит, в первую очередь, жизни наших военнослужащих, а также процессу самих переговоров.

UPD. Сама Кира Рудик на личной Facebook-странице заявила, что не является участницей переговоров по теме Мариуполя. По ее словам, сейчас очень "чувствительное время", поэтому стоит быть весьма внимательными к информации. При этом со словами, что в статье NYT об ее участии в переговорах нет никакого упоминания, нардеп прикрепила скрин, буквально подтверждающий обратное.

Пост Рудик в Facebook

"Эти 211 человек, которые были эвакуированы в Оленевку, их судьба имеет первостепенное значение, о которой сейчас нужно вести переговоры", — заявила Кира Рудик, депутат парламента и лидер партии "Голос", участвовавшая в переговорах по "Азовстали", во вторник днем (перевод с английского).

Как известно, заявлению Подоляка предшествовал материал The New York Times, в котором Кира Рудик фигурировала как участница переговоров по эвакуации защитников Мариуполя. Нардеп говорила, что украинская сторона говорит о подготовке возможной передачи вывезенных с "Азовстали" бойцов третьей стране — к примеру, Турции. Также она подчеркнула, что диалог все еще продолжается и окончательных договоренностей пока не достигнуто.

Ранее "Телеграф" перечислял вероятные, причины, по которым рф могла согласиться на эвакуацию защитников Мариуполя.