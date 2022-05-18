Защитников Мариуполя хотят передать третьей стране: детали эвакуации из "Азовстали"

Россияне хотят контролировать процесс обмена военнопленными

Процесс эвакуации защитников "Азовстали" частично проходит под флером таинственности — власти не слишком распространяются о деталях договоренностях с рф, а сами оккупанты подают слишком противоречивую информацию. Впрочем, по словам нардепа Киры Рудик, переговоры о судьбе украинских военных продолжаются. Вероятно, сторонам удастся договориться о передаче украинских бойцов третьей стране.

Подробнее об этом политик сообщила в комментарии для The New York Times.

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Как утверждает Рудик, она является одной из участниц переговорного процесса насчет эвакуации из территории "Азовстали". По ее словам, окончательный механизм обмена защитников Мариуполя на российских военнослужащих пока не утвержден. Тем не менее Украина надеется, что дальнейшие переговоры дадут позитивные плоды.

Среди предложений украинской стороны — передача наших бойцов "в руки" третьей страны. Такой, к примеру, может стать Турция, говорит Кира Рудик.

"россия сейчас против, — констатирует политик. — На что еще мы можем сделать в такой ситуации? Нам придется продолжить эти переговоры".

Также, по мнению нардепа, Украине может не хватить "обменного фонда" для равноценной "расчетной" операции с россией. Конкретной цифры российских военнопленных, впрочем, Рудик не назвала.

Зато она подтвердила, что эвакуация военнослужащих из "Азовстали" проводится совместно с ООН, а также Красным Крестом. Эти две организации заверили, что обязательно добьются возвращения украинцев на родину. По ее словам, это "единственная причина", по которой власти согласились на подобную авантюру. Сами же защитники Мариуполя были готовы пойти до конца.

Тем временем мы писали о том, по каким причинам рф могла согласиться на эвакуацию бойцов из "Азовстали". Напомним, что все это время завод нещадно обстреливался, а вывезти оттуда мирных жителей стало возможно только в начале мая.